SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plano do governo para levar voos ao Galeão, Itaú e BB se destacam em balanços de bancos e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (11).

**SANTOS DUMONT PERDE VOOS PARA GALEÃO**

A partir de 2 de janeiro de 2024, o aeroporto Santos Dumont, no Rio, receberá menos voos. O anúncio foi feito pelo ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) nesta quinta.

ENTENDA

O terminal abrigará apenas voos de aeroportos domésticos com distância de até 400 quilômetros do destino ou da origem. Isso abrangeria, por exemplo, a ponte-aérea com Congonhas, em São Paulo.

Todos os outros voos comerciais com destino à capital carioca serão destinados ao Galeão.

O QUE EXPLICA

O anúncio vem após pressão de lideranças empresariais e políticas do Rio, incluindo o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL). A disputa envolvendo o tráfego entre os dois aeroportos, separados por menos de 20 quilômetros, não é de hoje.

Ela chegou a gerar no ano passado um pedido de devolução do Galeão pela concessionária, que é controlada pela Changi, de Singapura. A empresa mudou de ideia após a troca de governo.

Em 2022, o Santos Dumont recebeu 10,17 milhões de viajantes, quase o dobro do terminal internacional (5,7 milhões).

As autoridades locais defendem a mudança do tráfego para o Galeão, que passou por esvaziamento, para que ele possa atrair mais voos do exterior.

Os usuários reclamam do acesso ao aeroporto, que é feito por vias como a Linha Vermelha. Os relatos são de engarrafamentos e de uma sensação de insegurança devido a casos de violência na região.

O Santos Dumont fica próximo de empresas no centro do Rio e de pontos turísticos da zona sul.

**LUCRO DOS BANCOS CAI 8,6%**

Os quatro grandes bancos do país com ações em Bolsa fecharam mais um trimestre com resultados mistos.

Itaú e BB (Banco do Brasil) ficaram novamente com os destaques positivos, enquanto Bradesco e Santander seguem sofrendo com a menor rentabilidade.

EM NÚMEROS

Os quatro reportaram um lucro líquido combinado de R$ 24,3 bilhões entre abril e junho, numa queda de 8,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Itaú e BB cresceram 14% e 11,7%, respectivamente, com o nível de rentabilidade das operações na casa dos 20%.

O lucro do Bradesco recuou 36%, enquanto no Santander a queda chegou a 45%, com a rentabilidade deles mais perto de 11%.

O QUE EXPLICA

No atual momento de juros altos, as carteiras de crédito do Banco do Brasil, voltada ao agro, e do Itaú, com clientes de maior renda, apresentam menor inadimplência.

O contrário também vale para a clientela de Santander e Bradesco, bancos que tiveram de aumentar a quantia reservada para eventuais calotes.

MAIS SOBRE BANCOS E BOLSA

? O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que acabar com o rotativo do cartão de crédito pode ser a solução para os juros altos e para a inadimplência da modalidade.

Ele ainda citou a ideia de criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros.

**PARA ASSISTIR**

"Império da Dor" - na Netflix

A série de seis episódios que acaba de chegar ao streaming é baseada no livro de mesmo nome do jornalista Patrick Radden Keefe.

Ela explora os efeitos nefastos da oxicodona, um analgésico poderoso, mas que causa dependência e gerou uma epidemia de opioides nos EUA.

Os episódios mostram o efeito do analgésico com ação semelhante à da morfina nas pessoas e a luta de quem enfrenta a família dona da Purdue Pharma, fabricante do OxyContin, apontado como um dos responsáveis pela epidemia.

Nesta quinta, a Suprema Corte americana suspendeu o plano de falência da empresa que alocaria bilhões para aliviar a crise de opioides, mas também protegeria a família proprietária de futuros processos.

A produção não é a única no streaming sobre a crise de opioides nos EUA.

"Dopesick" (Star+) também fala sobre a Purdue Pharma, e "The Pharmacist" (Netflix) acompanha a batalha de um farmacêutico para investigar e denunciar a corrupção na indústria dos opioides após a morte de seu filho.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

NOVO PAC

Novo PAC incluirá Ferrogrão, trem em SP e obras há anos sem conclusão. Uma das principais vitrines do Lula 3, programa será lançado nesta sexta (11) no Rio de Janeiro.

MERCADO

Calculadora mostra quanto você vai pagar em compras do exterior com as novas regras. Ferramenta traz o valor das compras abaixo e acima de US$ 50; governo diz que negociações sobre ajustes no imposto de importação continuam.

PETROBRAS

Defasagem de preços já restringe oferta de diesel no país, dizem postos. Produto também começa a chegar ao mercado mais caro, com repasse de privados.

MERCADO

Ex-CEO da Americanas nega culpa e quer perícia em relatório para apurar manipulação. Documento produzido pela atual gestão da varejista foi o primeiro a classificar situação como fraude.

BANCO CENTRAL

Veja na prática como o Drex, 'primo do Pix', pode afetar a compra do carro, de um imóvel e outros negócios. Criação do real digital busca popularizar serviços financeiros hoje caros e inacessíveis.