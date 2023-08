RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, fez um discurso nesta sexta-feira (11) em defesa do Estado como indutor do desenvolvimento econômico no Brasil.

"Nós precisamos de mais Estado e nós viemos para isso", disse. A fala ocorreu durante o lançamento do Novo PAC, no Rio de Janeiro.

Em seguida, Mercadante procurou ressaltar que o setor público deve facilitar a atuação do setor privado, agindo de maneira complementar, e não de modo prejudicial.

Na visão dele, bancos públicos como o BNDES são fundamentais para enfrentar os desafios em áreas como a climática.

