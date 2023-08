BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, usou suas redes sociais para ligar a privatização da Eletrobras a o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal nesta terça-feira (15).

"A ELETROBRAS FOI PRIVATIZADA EM 2022. Era só esse o tuíte", escreveu a primeira-dama.

O Palácio do Planalto e o presidente em exercício Geraldo Alckimin silenciaram sobre o apagão durante a maior parte da manhã. As primeiras manifestações do núcleo político surgiram quase quatro anos após o problema da falta de fornecimento.

Janja acompanhou Lula em viagem ao Paraguai, para a posse de Santiago Peña. O mandatário ainda não se pronunciou sobre o apagão.