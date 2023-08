SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falha no sistema nacional de energia desta terça-feira (15) afetou pessoas de 25 estados e do Distrito Federal. A pane tem efeitos no sistema de transporte, em aparelhos eletrodomésticos essenciais e também nos celulares, cruciais para a comunicação em meio à crise.

Enquanto não há projeções para a normalização dos serviços, economizar a bateria do smartphone permite estar em contato com família e pessoas próximas e também a conexão com a internet e outras fontes de informação.

Isso, contudo, envolve parcimônia no uso do aparelho.

MODOS DE ECONOMIA DE BATERIA

Smartphones têm modos de funcionamento feitos para economizar energia.

No iPhone, é possível acessar a aba de ajustes deslizando do topo da tela para baixo ?basta, então, clicar no ícone em formato de bateria. Outra opção é acessar as configurações, depois bateria e ativar o modo de pouca energia.

Em aparelhos Android, deslize o dedo do topo da tela para baixo, para acessar a aba de ajustes. Depois, clique no ícone de bateria, para ativar o modo de economia. Alguns aparelhos também oferecem a função "ultra economia", que impede a execução de aplicativos em segundo plano e aumenta a autonomia do dispositivo.

EVITAR LIGAÇÕES, SOBRETUDO DE VÍDEO

Ligações consomem mais energia do que enviar mensagens. Para fazer a bateria durar, ligue somente quando for essencial. Chamadas de vídeo consomem ainda mais bateria, por ativarem a câmera e fazerem transmissão de imagens.

NÃO USE O CELULAR COMO ROTEADOR DE INTERNET PARA OUTROS APARELHOS

Usar o aparelho como ponto de internet móvel para computadores e outros dispositivos também gasta muita energia. Caso esteja com a função ativada, no iPhone, é possível desativá-la nas configurações, na pasta "acesso pessoal" ?desative a opção "permitir acesso a outros."

Em celulares Android, é possível desligar o roteador de wifi na aba de ajustes. Clique na opção "hotspot", indicada por um sinal de rede wifi ao lado de um elo de corrente, caso o ícone esteja iluminado.

EVITAR MANTER APLICATIVOS ABERTOS EM SEGUNDO PLANO

Não fechar os aplicativos de forma definitiva ao deixar de usá-los também aumenta o consumo de bateria, por exigir da memória do smartphone. No iPhone, deslize a tela de baixo para cima e feche tudo o que não estiver utilizando. Em aparelhos Android, clique no ícone de janelas, na parte inferior esquerda da tela e faça o mesmo.

DESATIVAR ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DE APLICATIVOS

Atualizar aplicativos de celular requer internet e, por consequência, bateria. No iPhone, é possível desativá-las na opção "Atualização de aplicativos em segundo plano" nas Configurações, Geral e Atualização de aplicativos em segundo plano. Em aparelhos Android, é preciso abrir a Play Store, clicar na foto de perfil no canto superior direito, depois em configurações e, a seguir, em preferências de rede ?lá, desative a opção "Atualizar apps automaticamente."

DESATIVAR NOTIFICAÇÕES NÃO ESSENCIAIS

As notificações de sites na internet e aplicativos também consomem energia. No iPhone, a pessoa precisa acessar as configurações e depois "Notificações". Lá, vá às "Sugestões da Siri" e desative os apps desnecessários.

No Android, é possível desativá-las na aba de notificações, no ícone de sino com engrenagem, no canto superior direito. Clique em notificações de apps, e desative tudo que for supérfluo.

DESATIVAR SINAIS NÃO ESSENCIAIS COMO BLUETOOTH E GPS

Desative a transmissão de dados desnecessários, como os sinais de GPS e Bluetooth. Ambos podem ser feitos na aba de ajustes no Android.

No iPhone, é possível desativar o Bluetooth na aba de ajustes. Para desligar o sinal de GPS, é necessário acessar as configurações e procurar a pasta "localização e privacidade" ?lá, desative a opção "serviços de localização."

BLOQUEAR MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO

A mudança de orientação da tela da vertical para a horizontal usa sensores de movimento chamados de giroscópio e acelerômetro, que também consomem energia. É possível travar o celular na vertical para economizar energia na aba de ajustes de iPhones e aparelhos Android. Basta clicar no ícone com uma seta girando e um cadeado.

EVITAR USAR A CÂMERA SEM NECESSIDADE

A câmera é outra aplicação gastona de energia. Evite fazer vídeos e fotografias, durante o momento em que pretende economizar.

DIMINUIR O BRILHO DO CELULAR

Manter o brilho no menor nível que seja funcional também ajuda a conservar energia, já que diminui o consumo da tela. A aba de ajustes tem um atalho para a barra de brilho tanto em iPhones quanto em aparelhos Android.

MANTER O CELULAR EM MODO AVIÃO

Outra opção de economia mais drástica é ativar o modo avião, que deixa o celular sem sinal. A pessoa pode manter o celular conectado ao Wifi enquanto está no modo avião para seguir com acesso à internet. Para ligar essa função, acesse a aba de ajustes em iPhone e celulares Android.