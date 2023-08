Três startups de Juiz de Fora foram selecionadas para representar a cidade no Startup Summit 2023, são elas: Licitei, plataforma digital que revoluciona o processo de licitações, tornando-o mais transparente e ágil. Juristta, startup que oferece soluções jurídicas inovadoras, usando inteligência artificial e dados para proporcionar uma experiência jurídica mais acessível e eficiente, e Oruby, um Marketplace para casa e construção de foco B2B. O Acessa conseguiu contato com duas dessas empresas, confira a reportagem.



Realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o Startup Summit é um evento nacional que reúne startups, investidores, empreendedores e entusiastas do ecossistema de inovação. Ele é também um ponto de encontro para compartilhar conhecimento, fazer networking e gerar oportunidades de negócio. O evento se destaca por promover palestras, workshops e mesas-redondas com especialistas renomados do mercado, impulsionando o empreendedorismo e a inovação no Brasil.

Essas empresas selecionadas são incubadas pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) e se destacaram através do programa 1k+, uma iniciativa do SEBRAE que visa impulsionar startups com alto potencial de crescimento. Ele oferece suporte, materiais e capacitações para que essas empresas possam se destacar no mercado e, assim, alçar voos ainda mais altos.

Conheça mais sobre as empresas que representarão Juiz de Fora

Juristta

Um dos empreendimentos que vão para esse evento é a Juristta, uma empresa que oferece soluções jurídicas de maneira acessível. Fernando Souza, CEO da empresa, conta a história de como surgiu esse negócio: “Eu trabalho com IES (instituições universitárias e não universitárias) há mais de 20 anos, e sempre ouvimos falar sobre a necessidade de mudar o processo de ensino e aprendizagem. Em 2019, fiz o primeiro esboço do projeto, validei com alguns amigos, fiz uma pesquisa com professores e alunos. Todos os sinais foram positivos, indicando que essa seria uma boa iniciativa, necessária para aprimorar o ensino jurídico, saindo da forma tradicional para uma metodologia totalmente inovadora baseada em tecnologia.”

Para sua melhor funcionalidade, a plataforma utiliza o apoio da tecnologia que inclui o Metaverso e a Inteligência Artificial (IA), mas não apenas isso. O modelo que a Juristta segue visa proporcionar ao professor a criação de atividades simuladas com rigor do profissionalismo que a profissão exige, aproximando a teoria da prática. Segundo Fernando, as disciplinas, utilizando a metodologia da empresa, passam a se conectar com o dia a dia do operador do Direito, o que inclui o uso destas novas tecnologias.

Ele conta ainda que o primeiro desafio do seu negócio era conseguir aproximar a teoria dada em sala de aula à prática do profissional do mercado de trabalho, e principalmente à complexidade das relações humanas, objeto principal do trabalho do Advogado. “A tecnologia, como a Inteligência Artificial, está só começando. Não temos ainda a dimensão completa das possibilidades dela e o que ela representa no dia a dia do trabalho e das relações interpessoais. Um exemplo é a polêmica da propaganda que trouxe "vida" a uma grande cantora brasileira já falecida. O primeiro desafio então é: qual deve ser o limite de uso das tecnologias pelo ser humano? As oportunidades são muitas, mas podem ser para o bem ou para o mal. A regulação é que irá dar um limite às oportunidades.”

Fernando conta também que participar do Startup Summit 2023 é a possibilidade de mostrar aos participantes um outro mundo de possibilidades de dar aulas no Ensino do Direito. “Quem visitar nosso stand terá a oportunidade de visitar um fórum virtual no Metaverso, e ter uma pequena demonstração de como podemos usar a tecnologia à favor de um aprendizado mais centrado no aluno. Queremos dar visibilidade à nossa solução, e é claro, ouvir o que as pessoas acham dela.”

Licitei

Outra empresa que também representará a cidade no evento é a Licitei. Para explicar a sua história e como ela funciona, o Portal conversou com Alexander Martins, CEO e sócio do projeto da empresa, que foi fundada em 2020.

“Anteriormente eu trabalhava com turismo, porém, com a chegada da pandemia, esse negócio precisou ser fechado e depois de um tempo ele quebrou”. Dias depois, Alexander teve a ideia de investir em um curso de licitação que prometia fazer R$50 mil em 20 dias: “Eu sempre fui uma pessoa que busca por novas fontes de renda, novas formas de fazer dinheiro, fazer negócio, então eu vi aí uma boa oportunidade, sabe?”

Alex fez o curso e duas semanas depois ele participou e ganhou um processo licitatório. A partir desse ponto, ele precisava encontrar o produto e o fornecedor. “Quando eu cheguei nesse fornecedor, ele perguntou se eu trabalhava com licitação e eu respondi que era especialista na época, algo que eu não era. Duas semanas depois fechamos um contrato por porcentagem, eu ganhei R$260 mil pra ele em barreira acrílica e tornei ele o principal fornecedor dentro do governo durante a pandemia, tendo um ganho de mais de quatro milhões de reais em seis meses.” Com esse relato, Alex explica que sentiu uma demanda onde os empresários não sabiam como funcionava esse mercado e por isso ele criou um sistema que atendesse essas empresas de forma desburocratizada.

FOTO: Pexels - Imagem ilustrativa

“A Licitei é uma solução criada para facilitar o mercado de licitação, tornando-o mais acessível”. Ainda sobre isso, Alex conta quais são as novidades que a Licitei, juntamente com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), trarão em um futuro próximo: “ Vamos desenvolver quatro inteligências artificiais que realmente farão uma grande diferença no mercado de licitação. Serão a análise automática de edital, probabilidade de ganho, inteligência de recomendação de produtos e opções para o nosso cliente e a análise de risco de pagamento de obra.”

Ao Portal, Alexander conta sobre a sua percepção ao levar a Licitei para o Startup Summit: “Como empreendedor, estar participando do Startup Summit representa uma certa autoridade de mercado, representa também uma tranquilidade que realmente a minha solução está cada vez mais sendo validada e mais pessoas estão prestando atenção no que foi criado há três anos atrás. É uma conquista de toda a equipe desse projeto e isso vai dar mais gás pra gente continuar a fazer a diferença no mercado de licitação. Hoje eu me considero um especialista em licitação e eu consigo transformar empresas através de vendas governamentais e realmente aumentar o faturamento da empresa.”