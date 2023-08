SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil terá duas novas ligações aéreas diretas com a Argentina e com o Chile. Os voos que partirão de Florianópolis, em Santa Catarina, serão operados pela JetSmart, companhia aérea de baixo custo, a partir de 30 de novembro para Buenos Aires e 27 de dezembro para Santiago.

As novas rotas permitirão ir de uma cidade a outra sem a necessidade de parar em Brasília ou fazer outro tipo de escala. Dessa forma, os passageiros poderão viajar de Florianópolis para Santiago ou Buenos Aires em aproximadamente duas horas e meia.

Para a capital Argentina, os voos terão três frequências semanais (quarta-feira, quinta-feira e domingo). Após o Natal, haverá um aumento de frequência para aproveitar as férias e o trecho será realizado quatro vezes por semana (quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo). As partidas sempre serão às 20h40.

Agora, se o destino for a capital chilena, é possível encontrar três opções de voos por semana: quarta-feira, quinta-feira e domingo, com partida às 9h40.

A expectativa da empresa é transportar cerca de 92 mil pessoas em seu primeiro ano de operação entre os terminais do Aeroporto Internacional de Florianópolis e os aeroportos internacionais de Buenos Aires ? Ezeiza e Arturo Merino Benitez, em Santiago. Segundo a JetSmart, as tarifas de lançamento estão a partir de R$ 230 para Buenos Aires e R$ 331,00 para Santiago, por trecho e com taxas incluídas.