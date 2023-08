SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp anuncia, nesta quinta-feira (17), a opção de enviar fotos em alta qualidade. O aplicativo diminui a resolução das imagens para economizar o consumo de dados de internet.

O lançamento será gradual. A empresa espera liberar o recurso para todos os usuários nas próximas semanas. Para ter acesso à ferramenta, verifique se o aplicativo está atualizado em seu smartphone.

As fotos na qualidade original permanecem com criptografia de ponta a ponta, o que garante privacidade no envio de mensagens. O WhatsApp também afirma que planeja lançar vídeos em HD, em alta resolução, em breve --sem especificar data.

A versão comprimida das imagens segue como o padrão do aplicativo "para garantir que o compartilhamento de mídia pelo WhatsApp permaneça rápido e confiável."

O usuário poderá escolher receber a versão padrão ou a em alta qualidade (HD) quando estiver com a conexão fraca.

Hoje, já é possível enviar imagens e vídeos na qualidade original ao selecionar a opção "Encaminhar documentos", embora deixe de ser possível visualizá-los no aplicativo.

**SAIBA COMO RECEBER FOTOS EM QUALIDADE MAIS ALTA:**

Acesse as configurações do WhatsApp

Vá na aba "Armazenamento e dados"

Clique em "Qualidade das fotos"

Selecione "Qualidade alta"