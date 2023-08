O setor de serviços em Minas Gerais registrou um crescimento de 0,9% no mês de junho em relação a maio de 2023, conforme os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho local superou a média nacional, que registrou um avanço de 0,2% no mesmo período. Além disso, no acumulado do ano até junho de 2023, o estado apresentou um crescimento de 9,2%, ultrapassando o índice nacional de 4,7%. As principais atividades que contribuíram para esse crescimento positivo em Minas Gerais foram os Serviços de Tecnologia da Informação, Transporte Rodoviário de Cargas e Serviços Financeiros Auxiliares.



Em relação ao mês anterior, 16 das 27 Unidades Federativas (UFs) do Brasil registraram expansão. Minas Gerais, com um aumento de 0,9%, mostrou-se como uma das principais contribuições positivas, ao lado de São Paulo (+0,3%), Paraná (+1,9%) e Distrito Federal (+2,9%). Por outro lado, o Rio de Janeiro assinalou a queda mais relevante, com uma diminuição de 2,4%.

Comparando com o mesmo mês do ano anterior, o setor de serviços de 23 UFs demonstrou taxas positivas, destacando-se Minas Gerais (+11,8%), Paraná (+13,6%), Mato Grosso (+26,6%), Santa Catarina (+12,7%) e Rio Grande do Sul (+7,7%). No entanto, São Paulo apresentou um resultado negativo de -0,6%.

No acumulado do ano até junho, 25 UFs registraram crescimento, com Minas Gerais liderando com uma taxa de 9,2%, seguida por São Paulo (+1,4%), Rio de Janeiro (+5,6%), Paraná (+11,8%) e Santa Catarina (+11,0%). No cenário contrário, Mato Grosso do Sul (-1,1%) e Amapá (-0,9%) foram as únicas UFs com resultados negativos.

Porém, mesmo com o crescimento constante, o setor de serviços mostrou um ritmo mais lento nos últimos 12 meses, com uma taxa de +6,2% em junho de 2023, comparado a +6,4% em maio. Isso representa um declínio no dinamismo do setor, marcando o resultado menos intenso desde agosto de 2021 (+5,1%).

Em resumo, o setor de serviços em Minas Gerais continua a apresentar indicadores positivos, mostrando uma recuperação consistente após a pandemia. Os números demonstram um desempenho superior em relação à indústria e ao comércio. Segundo o gerente Rodrigo Lobo, os serviços prestados às famílias têm sido um grande impulsionador do crescimento, acumulando um ganho de 4,1% nos últimos três meses.

Analisando as atividades por setores, Minas Gerais registrou variações positivas no volume de serviços em quatro das cinco atividades monitoradas, com destaque para Serviços de Informação e Comunicação (14,7%) e Transportes (14,7%). A única atividade com queda foi Outros serviços (-2,4%). A nível nacional, registaram-se variações positivas nos serviços prestados às famílias (5,8%) e nos serviços de informação e comunicação (5,6%).

Esses números apontam para um cenário promissor para o setor de serviços em Minas Gerais, indicando uma sólida recuperação e perspectivas mais otimistas para a economia local.