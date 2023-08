SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Alpargatas, dona da marca Havaianas, está com inscrições abertas para seu programa de trainee que oferece 20 vagas com salário de R$ 7.350. Os postos são destinados a pessoas que se formaram no ensino superior entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. A participação é gratuita.

O programa é voltado para duas áreas: negócios e industrial. Não há diferença de salário e ambas contam com assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, folga no dia do aniversário e descontos em produtos Havaianas.

No caso dos trainees de negócios, haverá vale-refeição ou alimentação, enquanto os trainees industriais terão acesso ao refeitório da fábrica.

Todas as universidades e cursos são válidos para o processo de seleção.

Para participar do trainee negócios, é necessário ter inglês nível avançado, disponibilidade para residir na cidade de São Paulo e flexibilidade para trabalhar em modelo híbrido. Já o programa da área industrial exige inglês intermediário e disponibilidade para modelo de trabalho 100% presencial.

A localidade das vagas da Alpargatas variam de acordo com a modalidade. Para a de negócios, as vagas são oferecidas exclusivamente na capital paulista. Já para o trainee industrial, as oportunidades são para trabalhar nas fábricas de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG).

Os selecionados ainda terão acesso a cursos, treinamentos e workshops oferecidos pela universidade corporativa da Alpargatas, por meio da plataforma Harvard.

Os participantes que concluírem o programa de trainee poderão atuar nas áreas de tecnologia, cadeia de suprimentos, comercial, finanças, jurídico e marketing global.

Já para os formandos do industrial, as oportunidades são em SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), manutenção, qualidade, engenharia industrial, planejamento e controle da produção, controladoria e produção.

As inscrições para o programa de Trainee Alpargatas estão abertas até 13 de setembro de 2023, no site http://ciadetalentos.com.br/traineealpargatas.

COMO SERÁ A SELEÇÃO DE CANDIDATOS

*

A seleção ocorrerá em 2023 e será dividida em cinco etapas:

- Inscrição

- Testes online

- Dinâmica cultural em grupo

- Dinâmica de negócio ou industrial em grupo

- Entrevistas com a liderança da empresa

COMO SERÁ A DINÂMICA DO PROGRAMA DE TRAINEE

Para os aprovados, o programa de trainee da Alpargatas terá cinco etapas:

- Imersão no cotidiano da empresa e as marcas gerenciadas por ela

- Rotação de funções, para o aprovado desenvolver e aprimorar habilidades

- Aprimoramento de habilidades com mentoria de carreira e liderança

- Desenvolvimento de projetos

- Conclusão do programa de trainee, em que será feita uma apresentação do projeto em encontro global, com a presença da alta liderança e convidados