SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCR Rio SP, concessionária que administra as rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos, anunciou que vai instalar ainda neste ano antenas de transmissão ao longo das vias para levar conectividade 4G ao longo dos 626 quilômetros operados pela empresa. O serviço já estava previsto no contrato de concessão.

A previsão é que a instalação fique pronta até 2025, mas ainda em 2023 quem passar pela rodovia vai poder acessar gratuitamente os serviços digitais da concessionária, como os de emergências médicas e mecânicas, além de acessar as câmeras da Dutra e obter informações sobre o tráfego em tempo real. A empresa não informou a partir de qual mês a ferramenta estará disponível.

Nesse cenário, será possível acionar equipes de socorro com compartilhamento da localização, facilitando o atendimento de emergências, ou fazer o controle do tráfego, logística e do transporte de cargas digitalmente. Em um segundo momento, ainda não divulgado, será possível acessar a internet como um todo.

A instalação será feita em parceria com a TIM, mas, conforme a CCR, todas as pessoas poderão acessar os serviços, independentemente de ser cliente de outra operadora de telefonia. Além disso, será possível acessar os serviços da concessionária mesmo tendo o pacote de dados esgotado. O projeto custará R$ 15 milhões.

Mais de 700 mil viagens são realizadas por dia nas duas rodovias. A Presidente Dutra (BR-116) é administrada pela CCR entre as cidades de São Paulo e Seropédica (RJ). Já a Rio-Santos (BR-101) é operada pela empresa da cidade do Rio de Janeiro a Ubatuba (SP).

"Estamos trabalhando para transformar estas duas rodovias nas mais tecnológicas e seguras do País", afirma Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias. A conectividade vai complementar ainda a cobertura dos municípios do Vale do Paraíba e Médio Paraíba, em São Paulo, além do Sul Fluminense, no Rio.

