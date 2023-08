SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gympass capta US$ 85 mi e aumenta valor de mercado para US$ 2,4 bilhões, bolsa engata forte alta e dólar recua no dia seguinte à aprovação do novo arcabouço no Congresso e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (24).

**GYMPASS MOSTRA QUE NÃO É 'FAKE NATTY'**

O Gympass, plataforma de benefícios de bem-estar para o mundo corporativo, anunciou nesta quarta ter recebido um aporte de US$85 milhões (R$ 416 milhões), que a avaliou em US$2,4 bilhões (R$ 11,75 bilhões).

A rodada Série F (entenda aqui as etapas de investimento em startups) foi liderada pela sueca EQT Growth, gestora com mais de US$ 242 bilhões em ativos, e pela americana Neuberger Berman, que investiu por meio de fundos de clientes.

General Atlantic e Moore Strategic Ventures, que já eram acionistas do Gympass, acompanharam a rodada.

EM NÚMEROS

Esta é a segunda captação anunciada pela startup brasileira desde que ela se tornou unicórnio (atingiu avaliação de US$ 1 bilhão), em 2019, quando recebeu US$ 300 milhões do Softbank.

O fundo japonês também liderou a rodada seguinte, em 2021, em que o Gympass levantou US$ 220 milhões. Na época, foi avaliado em US$ 2,2 bilhões.

POR QUE IMPORTA

Em um ano que se encaminha para ser o pior em volume de investimentos em startups brasileiras desde 2019, o aporte mostra que mesmo nesse cenário há apetite para grandes investimentos.

A startup também se destaca ao elevar seu valor de mercado em relação à rodada anterior (de US$ 2,2 bi para US$ 2,4 bi), feita em uma época que era mais fácil de levantar dinheiro.

Na terça (22), a fintech brasileira Nomad, de conta e investimentos em dólar, foi outra que anunciou uma captação polpuda para os tempos atuais: US$ 61 milhões (cerca de R$ 300 milhões), que a avaliou em US$ 367 milhões (R$ 1,8 bilhão).

A grande transação do ano até agora no mercado brasileiro aconteceu em junho, na compra da fintech Pismo pela Visa, por US$ 1 bilhão.

O GYMPASS

Fundada em 2012, a plataforma oferece planos para que as empresas subsidiem o acesso de funcionários a uma rede de milhares de academias e outros serviços de bem-estar.

Presente em 11 países, a startup diz ter 15 mil clientes corporativos, quase o dobro em relação ao ano anterior, e 3 milhões de usuários.

**BOLSA RESPIRA APÓS ARCABOUÇO**

Nada como uma semana após a outra. Depois de ter atingido a marca de 13 quedas consecutivas na última quinta (17), o Ibovespa ensaia uma retomada nesta semana.

Nesta quarta, fechou em forte alta de 1,70% e recuperou os 118 mil pontos, enquanto o dólar fez o movimento inverso, com queda de 1,67%, a R$ 4,85.

As curvas de juros futuros também acompanharam o bom humor e encerraram em forte queda.

O QUE EXPLICA

O principal destaque do dia foi a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso na terça (22). Apesar de ser algo já esperado pelos investidores, o episódio foi visto como um sinal de que a agenda econômica do governo pode ser destravada.

O placar elástico da votação também mostrou força do governo para aprovar outras pautas, como a que altera as regras do Carf (que pode gerar receitas à União) e a Reforma Tributária.

A forte alta do Ibovespa também foi apoiada pelas ações da Petrobras, empresa com maior peso no índice. Os papéis preferenciais subiram 5,45% após BTG Pactual e Bank of America elevarem a recomendação de "neutra" para "compra".

Nos EUA, destaque para as ações da Nvidia, a que mais sobe no ano entre as empresas que integram o S&P 500, principal índice americano.

Os papéis da companhia subiram quase 7% no pós-mercado em reação ao balanço do segundo trimestre da empresa, que registrou um aumento de 843% no lucro líquido em relação ao mesmo período de 2022.

A companhia, considerada uma das vencedoras da atual febre da IA generativa por ser fornecedora de chips dedicados a essa tecnologia, também agradou ao mercado por projetar uma receita para o atual trimestre bem acima do que os analistas previam.

**NOVA LEI EUROPEIA SOBRE BIG TECHS**

Começa nesta sexta-feira (25) a ofensiva da União Europeia para aplicar um controle mais rigoroso sobre as big techs que atuam no bloco.

A lista das 19 plataformas que serão vigiadas de perto pelas autoridades do bloco foi divulgada em abril.

Entre elas, estão redes e sites de gigantes como Meta, TikTok, Amazon, Alibaba, Apple, Google e X (ex-Twitter).

ENTENDA

O chamado DSA (Digital Services Act, ou ato dos serviços digitais), que começa a valer na sexta, é considerado como a lei mais dura em relação à regulação de conteúdo no mundo.

As companhias terão de expor os seus algoritmos a especialistas da Comissão Europeia (o braço executivo da UE), além de disponibilizar seus dados a pesquisadores selecionados que contem com o respaldo da União Europeia.

As 19 plataformas foram selecionadas por possuírem mais de 45 milhões de usuários mensais ativos na UE.

O QUE MUDA

Hoje, as big techs podem dizer que não são responsáveis pelo conteúdo gerado por seus usuários desde que mostrem que agiram para identificar publicações consideradas ofensivas.

Agora, as companhias terão de ter uma postura mais ativa, determinando os possíveis riscos que seus sistemas apresentam a pessoas e a instituições e demonstrar que estão trabalhando para resolvê-los.

Os marketplaces também terão de seguir o rastro dos vendedores para reduzir fraudes.

? A legislação diz que empresas que não cumprirem as regras terão de pagar multas que chegam a até 6% de suas receitas mundiais.

No Brasil, está em discussão uma lei que também trata sobre a moderação de conteúdo pelas big techs.

- O PL das Fake News chegou a ser acelerado no primeiro semestre, mas entrou em banho-maria após oposição das empresas.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

INFLAÇÃO

Câmara aprova aumento do salário mínimo e amplia isenção do IR. Inclusões de proposta de Haddad geraram crise com Lira e ameaçaram tramitação da medida.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Senadores abraçam lobby de advogados, engenheiros e médicos na Reforma Tributária. Profissões liberais poderiam manter tributação fixa.

CONGRESSO NACIONAL

Trabalhador contra contribuição sindical terá de convencer colegas em assembleia, diz ministro. Marinho compara situação a um condomínio no qual todos são obrigados a arcar com decisões, independentemente de ter comparecido à assembleia.

SABESP

Sabesp vai ser a maior privatização do Brasil nos próximos anos, diz Tarcísio. Governador estima que PPI deve movimentar cerca de R$ 200 bi.

TWITTER

Quitinete de 33 metros quadrados na 'Dubai brasileira' custa R$ 1,6 milhão. Prédio não tem elevador nem garagem; anúncio viraliza nas redes sociais.