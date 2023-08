SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 123milhas, agência de viagens digital, encerrou nesta quinta-feira (24) o atendimento presencial emergencial disponibilizado na véspera na sede da empresa, em Belo Horizonte, devido à grande procura de clientes afetados pela suspensão dos pacotes promocionais, que oferecia valores abaixo dos praticados no mercad.

A empresa de viagens ofereceu vouchers aos consumidores que haviam comprado as passagens flexívies, mas não deu a opção de devolução do valor pago em dinheiro.

Segundo a empresa, o atendimento presencial em sua sede foi interrompido porque excedeu a capacidade.

A orientação é para que os consumidores procurem os canais de atendimento online, pelo WhatsApp (31) 99397-0210 ou pelo site da empresa, na aba PROMO 123.

Clientes que já receberam passagem, eticket ou localizador da linha promocional estão com as viagens garantidas, segundo a empresa.

A 123milhas afirma que devolverá o valor pago por meio de vouchers, acrescido de correção monetária ao mês de 150% do CDI -título de dívida negociado entre bancos que acompanha a taxa básica de juros. Os cupons valerão apenas para outros produtos do site (passagens aéreas, hotéis ou pacotes).

Segundo especialistas em direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece três opções em casos como este. É possível pedir uma nova passagem, aceitar o vale-compra ou solicitar a devolução do dinheiro. O cliente insatisfeito pode reclamar na empresa, no Procon, no consumidor.gov.br ou entrar com ação na Justiça.