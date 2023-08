SÃO PAUO, SP (FOLHAPRESS) - Subway tem novo dono, por que Shein comprou fatia de marca rival e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (25).

**SUBWAY É VENDIDO POR US$ 9,55 BI**

A rede de restaurantes Subway, que desde 1965 pertence a suas duas famílias fundadoras, agora irá trocar de mãos.

EM NÚMEROS

A empresa de private equity Roark Capital vai pagar até US$ 9,55 bilhões (R$ 46,5 bilhões) para comprar a companhia, segundo a agência Reuters.

O valor depende de uma série de metas de desempenho a serem cumpridas pelo Subway em determinado período. Excluindo essas condições, o negócio alcança US$ 8,95 bilhões (R$ 43,6 bilhões), segundo a Reuters.

DISPUTA ACIRRADA

A Roark sai como vencedora de um duelo entre gestoras que começou no início do ano, quando as famílias DeLuca e Buck decidiram vender a rede de restaurantes.

O principal rival era um grupo formado pelas gestoras TDR Capital e Sycamore Partners, que fizeram proposta de US$ 8,75 bilhões (R$ 42,6 bilhões).

QUEM É QUEM

Subway: tem cerca de 37 mil unidades em mais de 100 países, além de ser a oitava maior rede de restaurantes dos EUA. A empresa era conhecida pela sua estratégia agressiva de inaugurar novas lojas, algo que esfriou nos últimos anos.

No Brasil, a rede é licenciada pela SouthRock, que também opera marcas como Starbucks e Eataly no país.

Roark: com experiência no setor alimentício, o acordo a tornará em uma das maiores operadoras de restaurantes do mundo. Ela também é dona de marcas como Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins e Buffalo Wild Wings.

**SHEIN COMPRA 1/3 DE DONA DA FOREVER 21**

A Shein disse nesta quinta que comprou um terço do grupo Sparc Holdings, dono de marcas como Forever 21, Aéropostale e Reebok.

Com a transação, a empresa americana também se torna acionista minoritária da varejista asiática.

AS ESTRATÉGIAS

Para a Shein, a compra a ajudará a diversificar as roupas vendidas em sua plataforma com os artigos da Forever 21, sua então rival do fast fashion, além de ter acesso a pontos dentro das lojas da marca nos EUA.

A Forever 21 terá acesso aos 150 milhões de usuários da gigante asiática, assim como poderá ser um ponto de coleta para devolução de peças compradas na Shein, o que funciona como um chamariz de consumidores.

?"A maioria dos nossos consumidores está nas lojas físicas, enquanto a deles está no online", disse Jamie Salter, fundador e CEO da Authentic Brands ao Wall Street Journal.

A Authentic Brands comprou a marca Forever 21 depois que ela entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, em setembro de 2019.

Houve um fechamento em série de vários pontos de venda, inclusive no Brasil. A marca deixou o país em junho do ano passado, onde tinha 15 lojas. Mas continuou com uma parceria com a Dafiti, grupo de varejo online de moda.

EM NÚMEROS

A Authentic Brands afirma ter vendas globais da ordem de US$ 12,7 bilhões (R$ 62,2 bilhões). A Shein soma vendas de cerca de US$ 22 bilhões (R$ 108 bilhões) em todo o mundo.

Em maio, ela levantou US$ 2 bilhões em uma rodada que a avaliou em US$ 66 bilhões, um terço a menos do que havia sido alcançado um ano antes, segundo o jornal americano.

**PARA ASSISTIR**

Explorando o desconhecido: Robôs assassinos" - na Netflix

O documentário de pouco mais de uma hora mostra como a IA (inteligência artificial) está sendo usada e preparada para atuar em conflitos armados, assim como os conflitos éticos por trás disso.

A produção aborda de que forma grandes potências armadas, como EUA, China e Rússia, travam uma batalha nos bastidores para desenvolver armas equipadas com a ferramenta de forma mais rápida e precisa que seus adversários.

Um dos entrevistados é Brandon Tseng, ex-fuzileiro naval americano que agora trabalha no desenvolvimento de IA para uso militar.

Defensor do uso da tecnologia em armamentos, ele afirma que mesmo pilotos experientes seriam vencidos em combate caso enfrentassem uma ferramenta de IA bem treinada.

PARA VER NO FINAL DE SEMANA

"O Urso", série indicada ao Emmy, lança segunda temporada no Brasil.

"A Chamada", com Liam Neeson, e "Gran Turismo" estreiam nos cinemas.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Conheça os negócios bilionários dos irmãos donos da 123milhas. Ex-fazendeiros, irmãos Soares Madureira também têm joalheria, operações imobiliárias e holding de investimentos.

MERCADO.

Câmara pode ampliar benefício a municípios e impor revés a Haddad. Elmar Nascimento, um dos principais aliados de Lira, planeja texto que custa R$ 10 bi à União.

SANEAMENTO

Quase metade do esgoto do Brasil é jogado na natureza sem ser tratado. Todos os dias, mais de 5.000 piscinas olímpicas cheias de rejeitos sanitários são despejadas nos rios e mares.

MERCADO

Americanas quer ressarcimento de ex-diretores, mas pode poupar acionistas. Companhia vai buscar ressarcimento de todos que forem considerados culpados por danos.

MERCADO

Reajuste reduz percepção de risco político e Petrobras volta ao radar de investidores. Três bancos recomendam compra e ações da estatal retomam patamar anterior à eleição.

ITAÚ

Itaú Unibanco vende operação na Argentina e terá impacto negativo de R$ 1,2 bi. Argentino Banco Macro compra ativo por cerca de R$ 250 milhões.