SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Caoa iniciou um novo ciclo de investimentos em Anápolis (GO). O anúncio feito nesta terça (29) prevê o aporte de R$ 3 bilhões ao longo dos próximos cinco anos e a contratação de 800 funcionários.

O foco está no aumento de 150% da capacidade de produção do SUV Tiggo 5X, além de manutenção das ações de marketing e de pós-vendas realizadas pela montadora. Também está prevista a ampliação da rede de concessionárias dedicada à comercialização dos carros de origem chinesa.

O projeto deve consolidar os carros híbridos e elétricos da marca Caoa Chery, tanto os que são produzidos em Goiás como os importados da China. É o segundo aporte seguido na planta de Anápolis. O investimento anterior havia ocorrido em novembro de 2020, quando a montadora anunciou um aporte de R$ 1,5 bilhão.

Não há, contudo, nenhum plano para a fábrica de Jacareí (interior de São Paulo).

Em maio de 2022, a montadora anunciou que iria interromper a produção na cidade paulista. A princípio seria uma paralisação temporária, mas não houve nenhuma previsão de retorno. A empresa confirma que a situação não mudou, e a unidade permanece fechada.

Ainda em 2022, os 489 funcionários demitidos em Jacareí aceitaram o plano proposto pela Caoa Chery. De acordo com o divulgado na época pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, houve indenização de nove a 15 salários nominais, com teto de R$ 5.000 por salário.

O novo investimento ocorre no momento em os benefícios tributários estão sendo questionados. Fabricantes instalados nas regiões Sul e Sudeste têm feito campanha contra uma possível prorrogação dos incentivos fiscais que estão em vigor no Centro-Oeste e no Nordeste.

A principal polêmica envolve o grupo Stellantis, que busca a extensão do programa para manter os planos de produção na fábrica de Goiana (PE) -onde são feitos três modelos da Jeep (Renegade, Compass e Commander), além das picapes Fiat Toro e RAM Rampage.

As negociações em andamento buscam estender as benesses até 2032 por meio de inclusão no projeto da Reforma Tributária. Pela regra atual, o término deve ocorrer em 2025.

No caso da região Nordeste, a principal vantagem é a redução de 75% no valor a ser pago em Imposto de Renda.

Os incentivos, entretanto, são menores no Centro-Oeste. Os carros feitos na região são contemplados com a redução de 32% no IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados).