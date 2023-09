SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - XP lança fundo para investimento em cotas de TV dos clubes do Brasileiro, bolsa tem forte queda e dólar fecha o mês na maior alta em mais de um ano e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (1º).

**XP LANÇA FUNDO PARA INVESTIR EM DIREITOS DE TV DOS CLUBES**

A XP Asset e a LCP (Life Capital Partners) anunciaram nesta quinta (31) a criação de um fundo para investimento em direitos de TV dos clubes de futebol do Campeonato Brasileiro.

A LCP é um dos investidores da Liga Forte Futebol (LFF) e da União, que até agora reúnem 26 clubes, entre eles Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense e Internacional.

ENTENDA

O fundo Sports Media Futebol Brasileiro Advisory tem aplicação mínima de R$ 10 mil e é voltado a investidores considerados qualificados (com ao menos R$ 1 milhão em patrimônio investido).

A ideia é que os cotistas passem a receber uma parte da receita que os clubes do futebol brasileiro têm com direitos de transmissão a partir de 2025.

O objetivo do fundo é arrecadar R$ 800 milhões, com meta mínima de R$ 400 milhões, conforme o portal UOL. Se esse valor não for atingido até o final de setembro, o fundo será desfeito.

A disputa que envolve clubes, bancos e investidores:

? Na LFF, estão os investidores LCP e Serengeti. Eles são assessorados pela XP na negociação com os clubes. O contrato prevê o pagamento de R$ 2,6 bilhões aos clubes por 20% dos direitos de TV de 2025 a 2075.

? Na Libra (Liga do Futebol Brasileiro), está o Mubadala, fundo ligado à monarquia dos Emirados Árabes, assessorado pelo BTG Pactual. A proposta é de R$ 1,02 bilhão para 12,5% das receitas de TV dos 15 clubes que fazem parte da liga. O período é o mesmo da LFF.

O objetivo dos clubes e também dos investidores era a criação de uma liga única, que tivesse o poder de vender os direitos de transmissão, além de organizar e gerir o campeonato como um negócio. É assim que funciona na Inglaterra e na Espanha.

O QUE EMPERRA A LIGA ÚNICA

Os clubes divergem em relação a percentual de divisão de receitas e outros aspectos de governança. Em julho, um grupo dissidente formado por Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco ?todos SAFs? criou o União, que também fechou acordo com os investidores da LFF.

QUEM ESTÁ COM QUEM

LFF: ABC (RN), Athletico (PR), Atlético Mineiro, América-MG, Atlético Goianiense, Avaí (SC), Brusque (SC), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), Ceará, Criciúma (SC), CRB (AL), CSA (AL), Cuiabá (MT), Figueirense (SC), Fluminense (RJ), Fortaleza (CE), Goiás (GO), Internacional (RS), Juventude (RS), Londrina (PR), Náutico (PE), Operário (PR), Sport (PE), Vila Nova (GO) e Tombense (MG).

Libra: Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

**BOLSA FECHA O MÊS COM AZEDUME SOBRE O FISCAL**

A Bolsa fechou em forte queda e o dólar subiu nesta quinta, em um reflexo da incerteza entre agentes do mercado sobre a capacidade do governo em cumprir o Orçamento do ano que vem.

EM NÚMEROS

O Ibovespa recuou 1,52%, para 115.741 pontos, enquanto a moeda americana subiu 1,65%, a R$ 4,94.

Em agosto, a Bolsa caiu 5,08%, no pior mês desde fevereiro. O dólar acumulou alta de 4,67%, a maior desde junho do ano passado.

O QUE EXPLICA

Fiscal: o mercado vê com ceticismo a decisão do governo de manter a meta de déficit zero para 2024 contando com medidas que ainda não foram aprovadas pelo Congresso. O governo enviou nesta quinta o Orçamento do próximo ano para apreciação dos parlamentares.

JCP: o projeto de lei que propõe acabar com os Juros sobre Capital Próprio também pesou nas ações, principalmente nas de bancos. O mecanismo funciona como uma forma de uma empresa remunerar seus acionistas recolhendo menos tributos.

**PARA ASSISTIR**

Procurado - A Fuga de Carlos Ghosn?, na AppleTV+

O documentário que acaba de chegar ao streaming da Apple é dividido em quatro partes e foi inspirado no livro ?Boundless: The Rise, Fall, and Escape of Carlos Ghosn? (?Sem Limites: A Ascensão, Queda e Fuga de Carlos Ghosn), dos repórteres Nick Kostov e Sean McLain, do Wall Street Journal.

A produção entrevista diversos personagens que participaram dessas três fases da vida do executivo que mudou o rumo do grupo Renault-Nissan.

Nascido no Brasil, Ghosn também tem cidadanias da França e do Líbano, país onde vive foragido das três ordens de prisão mitidas contra ele, uma no Japão e duas na França. Ele também foi ouvido pelo documentário.

RELEMBRE

O executivo foi preso em novembro de 2018 no Japão sob acusações de que não declarou às autoridades sua remuneração real, o que ele nega. A fuga aconteceu em dezembro de 2019, oito meses depois que foi para prisão domiciliar.

Para escapar do Japão, o ex-CEO contou com a ajuda de ao menos 15 pessoas em uma trama que durou meses de planejamento. No trajeto até o avião, teve que ficar escondido em uma caixa de instrumentos.

Também estão no documentário o ex-agente secreto americano Mike Taylor e seu filho, Peter, que arquitetaram a fuga.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Lula publica decreto retomando a portabilidade do vale-alimentação. Por outro lado, texto proíbe a prática do chamado 'cashback', com o reembolso de parte dos valores pagos.

MERCADO

123milhas entra em recuperação judicial. Empresa, que tem dívidas de R$ 2,3 bilhões, suspendeu pacotes da linha Promo em 18 de agosto.

CHINA

Governo autoriza adesão da AliExpress ao Remessa Conforme. Programa promete tornar compras internacionais mais rápidas e seguras.

MERCADO DE TRABALHO

Taxa de desemprego no Brasil fica praticamente estável a 7,9%. Dados do IBGE mostram que esta foi a menor taxa para o trimestre encerrado em julho desde 2014.

MERCADO

Novas regras para portabilidade de celular entram em vigor; entenda o que muda. Consumidor terá de confirmar por SMS que quer transferir número para outra operadora.