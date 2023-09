BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o ceticismo com relação ao crescimento da economia brasileira em 2023 vem sendo superado depois de o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) ter vindo acima das expectativas.

"O ceticismo com relação ao crescimento do PIB vem sendo superado, e a gente está agora com dado positivo de crescimento do país", afirmou.

O PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O número representa uma desaceleração em relação ao crescimento registrado nos três primeiros meses do ano, quando a alta do PIB foi puxada por um desempenho do agronegócio acima do esperado.

"Esse crescimento representa uma alta de 3,4% em relação ao mesmo trimestre de 2022, isso tem uma série de justificativas. O mercado interno, do ponto de vista de demanda, surpreendeu, a indústria veio com dados muito positivos. A conclusão desse número divulgado agora é que se não houver mais crescimento esse ano, o PIB já cresceu 3,1% em 2023", disse Durigan.