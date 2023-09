BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Microempreendedores individuais, MEIs, reclamam nesta sexta-feira (1º) de que não estão conseguindo emitir suas notas fiscais no portal do Simples Nacional. Esse é o primeiro dia que prestadores de serviços para pessoas jurídicas precisam utilizar o sistema no padrão nacional e não mais os municipais.

A reportagem tentou entrar na aba adequada do site do Simples Nacional, mas também encontrou uma mensagem de erro. O teste foi feito às 12h40.

"Eu usava o programa emissor da Prefeitura de São Paulo e vi que a migração seria obrigatória a partir de hoje. Como eu previa dificuldades, comecei a fazer testes logo no início da semana e já tive problemas", afirma a jornalista Flávia Gomes, 54.

Segundo ela, na ocasião o site não estava fora do ar, mas ao preencher o formulário recebia notificações de erro. No fim, conseguiu emitir uma nota.

Nesta sexta, porém, encontrou o site fora do ar. "Preciso emitir outra nota porque, quanto mais cedo eu fizer isso, mais cedo eu recebo", diz.

A reportagem questionou a Receita Federal sobre os motivos dos erros e se há previsão de o site voltar a operar normalmente. Não teve resposta até a publicação deste texto. A opção de emissão pelo Simples Nacional já era facultativa desde o início do ano.

Ester Dias Araújo, 22, analista de monitoramento, também encontrou problemas. "Não consigo abrir a página, só aparece erro", diz. "Eu nem sabia que a outra forma não era válida mais. Minha sorte é que eu tenho que fazer até o dia 5, porque recebo só no décimo dia do mês."

No X (ex-Twitter), vários usuários também reclamam sobre o sistema. "Hoje entrou a obrigatoriedade de MEI gerar nota fiscal direto do sistema federal. Porém ele está fora do ar durante o dia inteiro. E agora? Quem vai ficar com o prejuízo que estamos tendo no dia de hoje?", escreveu um.

Confira o passo a passo de como emitir a nota.