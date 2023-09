SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher lidera o ranking de bilionários radicados no Brasil da Forbes pela primeira vez na série histórica. Vicky Safra, 70, e seus quatro filhos ocupam o topo da lista divulgada pela revista nesta sexta (1º), na comemoração dos 11 anos da marca no país.

Com uma fortuna estimada em R$ 87,4 bilhões, Vicky ultrapassou o cofundador do Facebook Eduardo Luiz Saverin (R$ 83,5 bilhões) e o megainvestidor Jorge Paulo Lemann (R$ 74,9 bilhões). Eles ficaram à frente dela na última edição do ranking.

A fortuna herdada por Vicky e seus filhos do banqueiro Joseph Safra, morto em 2020, subiu de R$ 35,8 bilhões para o atual valor, alta de 144%. Joseph Safra foi por muitos anos o banqueiro mais rico do mundo, de acordo com a Forbes.

Vicky nasceu na Grécia pouco antes de sua família se mudar para o Brasil. Ela já havia aparecido como a brasileira mais rica no ranking global da Forbes de abril.

O fundador brasileiro do Facebook, que aparece na segunda colocação, hoje vive em Singapura e mantém o fundo de investimento de risco B Capital. A fortuna avaliada de Saverin saltou de R$ 49,2 bilhões para R$ 83,5 bilhões.

Antes, a lista era liderada por Jorge Paulo Lemann, fundador do 3G Capital, o fundo de investimentos por trás da maior cervejaria do mundo -AB Inbev- e da fabricante de alimentos Kraft Heinz. A Forbes avalia que a riqueza de Lemann esteja na casa dos R$ 74,9 bilhões, acima dos R$ 72,9 bilhões do ano passado.

Os outros sócios do fundo 3G Marcel Herrmann Telles (R$ 50,4 bi), Carlos Alberto Sicupira (R$ 41,3 bi) e Alexandre Behring (R$ 28,8 bi) aparecem, respectivamente, nas quarta, quinta e sétima posições do ranking da Forbes.

Lemann, Telles e Sicupira são acionistas de referência das Lojas Americanas, que enfrenta uma crise depois da revelação de um rombo bilionário no caixa. O caso levou a Americanas a entrar em recuperação judicial.

A Forbes diz calcular a fortuna dos bilionários a partir de preços das ações e cotações monetárias. A revista identificou 51 bilionários, ao todo -em 2022, eram 62. "Algumas pessoas ficam mais ricas ou mais pobres a dias da publicação", diz o texto.

As mulheres agora representam 22% do grupo de bilionários do país --uma alta de 12% em relação ao ano passado. Entre empreendedoras e herdeiras, são 60 mulheres listadas no ranking de 2023. Vicky é a única representante feminina no top 10.