SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os economistas aumentaram em 0,25 ponto percentual a previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, segundo relatório divulgado pelo BC (Banco Central) na manhã desta segunda-feira (4).

O boletim Focus aponta uma expectativa de 2,56% para o crescimento da economia brasileira. Na semana passada, o índice estava em 2,31%. Em compensação, houve piora na perspectiva para 2024, caindo de 1,33% para 1,32%, e ficaram estáveis as previsões para 2025 (1,90%) e 2026 (2%).

O resultado ocorre três dias após o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ter divulgado um aumento de 0,9% no PIB do segundo trimestre deste ano em comparação com os três meses anteriores. É a oitava alta consecutiva e o Brasil tem 3,2% de crescimento no acumulado dos quatro trimestres.

O resultado foi acima do esperado pelo mercado, já que analistas de instituições financeiras e consultorias estimavam um crescimento de 0,4%, segundo a agência Bloomberg.

Os analistas também apontaram um aumento na previsão da inflação deste ano, indo de 4,90% para 4,92%, e de 2024 (de 3,87% para 3,88%). Já as perspectivas para o dólar e a taxa básica de juros neste ano permaneceram em R$ 4,98 e 11,75%, respectivamente.