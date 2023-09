SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em estabilidade nesta segunda-feira (4) em dia de feriado nos Estados Unidos, que reduz a movimentação financeira global.

Às 9h04, a moeda estava cotada a R$ 4,9405 na venda à vista nesta segunda-feira. O resultado repercute ainda os dados de emprego norte-americanos do final da semana passada.

No Brasil, o dia também é de agenda esvaziada, com investidores repercutindo a divulgação do último boletim Focus, que apontou aumento de 0,25 ponto percentual no PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, subindo de 2,31% para 2,56%.

"Agenda de indicadores será mais parada, e o foco do mercado deve ficar nas negociações do governo com o Congresso em torno da reforma tributária", diz a equipe da Guide Investimentos.

Na última sexta (1°), a Bolsa brasileira teve forte alta de 1,85%, terminando o dia aos 117.892 pontos após a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2023, que superou as expectativas do mercado, e com o exterior favorável a ativos de risco. Com o resultado, o índice acumulou alta semanal de 1,77%.

Já o dólar registrou queda moderada, pressionado principalmente por dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos que corroboraram apostas de uma pausa nos juros no país. A moeda fechou cotada a R$ 4,939, com desvalorização de 0,21%, mas alta acumulada de 1,32% na semana.

No exterior, o clima também foi de otimismo, o que impulsionou os ativos locais.

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a taxa de desemprego aumentou em agosto, e os salários tiveram crescimento moderado, o que aponta desaceleração do mercado de trabalho americano e reforça expectativas de que o Fed não deve aumentar as taxas de juros do país em sua próxima reunião.

Nesse cenário, o Ibovespa operou em forte alta ao longo do dia impulsionado pela Vale, que subiu 5,71% com as notícias positivas sobre a China e a alta do minério de ferro no exterior. A empresa também foi beneficiada por uma elevação da recomendação de compra de suas ações pelo JPMorgan.

A Petrobras também foi uma das principais altas, registrando ganho de 2,12% em suas ações preferenciais e de 3,35% nas ordinárias em dia de alta do petróleo no exterior.

No câmbio, o desempenho do dólar ante o real foi afetado pelo resultado do PIB.

"Esse resultado é favorável ao fortalecimento do real, porque mostra um dinamismo melhor do que o esperado na economia brasileira, fortalece a confiança dos investidores num bom desempenho dos ativos brasileiros e contribui para a atração de investimentos", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da Stonex.

Os dados de emprego dos EUA, porém, fizeram a moeda americana cair em ritmo mais forte, além de um movimento de correção após disparada registrada na quinta (31).

Além disso, os índices americanos registraram alta com o otimismo sobre a política monetária no país. O S&P 500 e o Dow Jones subiram 0,18% e 0,33%, respectivamente, enquanto o Nasdaq permaneceu estável.