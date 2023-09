SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não funcionará em todo o país no feriado de 7 de Setembro, nesta quinta-feira (7), assim como as agências bancárias, conforme informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

O descanso em feriados é garantido a profissionais que não fazem parte de serviços essenciais e trabalham com carteira assinada. Caso sejam convocados a trabalhar, há direito à compensação com folga ou pagamento de hora extra, de acordo com a CLT (Consolidação d as Leis Do Trabalho).

*

QUEM TRABALHA NA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL?

Somente trabalhadores considerados essenciais possuem expediente no feriado de 7 de Setembro, entre eles estão profissionais dos seguintes setores:

- Indústria;

- Comércio e varejo;

- Transportes;

- Comunicações e publicidade;

- Serviços funerários;

- Agricultura, pecuária e mineração;

- Saúde e serviços sociais;

- Atividades financeiras e serviços relacionados;

- Serviços como segurança, telemarketing, lotéricas e construção civil

O artigo 70 da CLT proíbe o expediente de trabalho em feriados civis e religiosos para quem tem carteira assinada. Fernanda Borges Darós, advogada trabalhista do escritório Silveiro Advogados, afirma que, caso o funcionário de um serviço não essencial seja convocado para o trabalho, deverá ter compensação.

A orientação é para que trabalhadores convocados atendam a convocação, sob pena de demissão. "Em regra geral, os trabalhadores que forem convocados para trabalhar no dia de feriado têm direito à remuneração daquele dia trabalhado em dobro ou à concessão de uma folga compensatória", diz ela.

QUEM É OBRIGADO A TRABALHAR NO DIA 8?

Fernanda explica que o dia 8, após o feriado, é considerado um dia normal de trabalho e poderá ser ponto facultativo dependendo da localidade ou se tornar folga a depender do acordo coletivo entre trabalhadores e a empresa.

"Se não houver lei municipal que determine que o dia 8 de setembro é dia de descanso, como em São Luís do Maranhão, ou não houver a existência de acordos coletivos da empresa com o sindicato da categoria, esse é um dia normal de trabalho", diz ela.

FERIADOS NACIONAIS DE 2023

- 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

- 7 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa

- 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

- 1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho

- 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

- 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

- 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

- 2 de novembro (quinta-feira): Finados

- 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

- 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

COMO SERÁ O EXPEDIENTE NOS BANCOS DURANTE O FERIADO?

Os bancos não irão funcionar durante o feriado de 7 de Setembro, de acordo com a decisão que segue a resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional). O atendimento seguirá normalmente nos caixas eletrônicos, bancos pela internet e por telefone, e nos aplicativos de bancos.

Contas de consumo, como água, luz, telefone e carnês com vencimento no dia 7 de setembro poderão ser pagas no dia 8, sem acréscimos de juros.

As agências voltam a funcionar para atendimento ao público na sexta-feira (8). Não haverá expediente no sábado (9) e no domingo (10), apenas nos canais de autoatendimento ou pela internet ou telefone.

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pela internet banking para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

- Pagamento de contas

- Consulta de saldos e extratos

- Transferências financeiras

- Agendamento de pagamentos

- Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

- Contratação de serviços e empréstimos

- Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023

- Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

- Limite de crédito

- Crédito imobiliário

- Comprovantes de transações bancárias

COMO SERÁ O EXPEDIENTE DO INSS DURANTE O FERIADO?

As agências do INSS ficam fechadas neste 7 de setembro. A Central Telefônica 135 também não terá expediente para atendimento humano, apenas por meio de robôs.

No aplicativo e no siteão disponíveis mais de cem serviços. É possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial, além de tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual.

Na sexta-feira (8), as agências da Previdência poderão estar fechadas, caso seja decretado ponto facultativo pelo governo federal.