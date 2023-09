BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca para Nova York no fim de semana para uma agenda voltada a encontros com investidores e ambientalistas.

O objetivo é promover as iniciativas ligadas à economia verde que ele tem defendido como prioridade nos últimos meses. Os encontros incluem o empresário Michael Bloomberg e John Kerry, ex-secretário de Estado americano e atual encarregado do governo Biden para mudanças climáticas.

Os detalhes dos encontros ainda estão sendo fechados, mas a agenda deve ser paralela à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participa da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) nos próximos dias. Haddad chega no domingo e embarca para o Brasil na terça-feira (19).

Logo no primeiro dia, o ministro deve participar de um jantar com empresários e palestrantes que, no dia seguinte, participarão de um evento promovido pela CNI (Confederação Nacional das Indústrias) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

O encontro, voltado ao Brasil, tratará da agenda verde e do comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Também deve participar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e Kerry.

O americano já esteve no Brasil para discutir a agenda ambiental em fevereiro, quando se comprometeu a ajudar o Fundo Amazônia.

Conforme a reportagem apurou, Haddad deve ainda participar, na terça, de um café da manhã organizado por entidades ligadas ao meio ambiente -como o Instituto Igarapé, voltado a pesquisa e parcerias para influenciar políticas públicas, e a Coalização pela Amazônia. À tarde, terá mais encontros com investidores.

No primeiro, a previsão é que o ministro da Fazenda participe de um evento com a presença do ex-prefeito da cidade Michael Bloomberg e representantes do banco Goldman Sachs.

Em outra frente, deve se reunir ainda com Iam Bremmer, presidente da consultoria Eurasia Group, e mais 20 investidores. Recentemente, em entrevista à Folha de S.Paulo, Bremmer disse que o Brasil é mais "estável e entediante" do que pode parecer. Segundo ele, aqui as instituições funcionam, os contratos são cumpridos e analistas podem criticar o governo sem medo.

Ele criticou, contudo, o fato de o país não investir de forma consistente em tecnologias de ponta, como inteligência artificial e carros elétricos.

Bremmer esteve em São Paulo para participar de uma conferência do grupo sobre o futuro da América Latina. Em sua apresentação, ele disse estar excitado e preocupado com o avanço da inteligência artificial.

O movimento de Haddad de encontro com investidores é feito em um momento em que o ministro tenta consolidar um discurso verde na agenda econômica e enquanto enfrenta ceticismo sobre o cumprimento da promessa de reequilibrar as contas públicas já no ano que vem. O ministro enviou ao Congresso uma proposta de Orçamento prevendo déficit zero, mas depende de medidas de arrecadação a serem aprovadas pelos parlamentares para atingir o objetivo.