SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em queda nesta quarta-feira (13), enquanto o mercado aguarda a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos nesta manhã.

As informações sobre a alta de preços nos EUA são o foco do mercado nesta semana. Investidores buscam pistas sobre o futuro da política de juros no país, temendo que uma nova alta nas taxas ainda seja promovida pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) neste ano.

A moeda dos Estados Unidos está com desvalorização de 0,11%, cotada a R$ 4,9490 para venda na manhã desta quarta.

Na terça (12), a Bolsa brasileira registrou mais um dia positivo e subiu 0,92%, fechando aos 117.968 pontos após a divulgação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, que veio abaixo do esperado pelo mercado.

O dólar também avançou no Brasil e no exterior, com investidores operando com cautela enquanto aguardavam os dados de inflação americanos desta quarta. A divisa subiu 0,47%, terminando o dia cotada a R$ 4,954.

A inflação abaixo do esperado reforçou as projeções de que o BC deve continuar o ritmo de cortes da Selic, o que se refletiu nas curvas de juros futuros. Os contratos com vencimento em janeiro de 2025 caíam de 10,48% para 10,41%, enquanto as para 2027 iam de 10,39% para 10,30%.

A queda nos contratos futuros também apoiou o Ibovespa, e as maiores altas do dia foram justamente de empresas mais sensíveis às movimentações de juros no país. A líder de ganhos foi a Petz, com avanço de 5,80%, seguida por Assaí (5,32%) e Hapvida (4,50%).

O índice de "small caps", que reúne empresas menores e mais ligadas à economia doméstica, teve alta de 1,93%.

O principal impulso do dia, porém, veio da Petrobras, segunda maior empresa da Bolsa brasileira. As ações da petroleira tiveram alta de 0,53% e foram as mais negociadas da sessão, beneficiadas pelo forte avanço do preço do barril de petróleo no exterior, que ultrapassou os US$ 92 na terça.

Já a Vale, que também ficou entre as mais negociadas do pregão, até começou o dia em alta, mas perdeu força e terminou o dia em queda de 0,25%.

Os índices acionários dos Estados Unidos operaram em baixa pressionados pelas ações da Oracle, que afundaram mais de 13% após a empresa ter previsto uma receita abaixo das metas para o terceiro trimestre.