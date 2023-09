SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além da nova linha de iPhones 15, a Apple anunciou, nesta terça-feira (12), a nona geração do Apple Watch. O novo chip S9, que equipa o Series 9, promete processamento 30% mais ágil e autonomia da bateria de até 18 horas ?o que basta para um dia útil de uso, segundo a Apple.

Os lançamentos não têm data para chegar ao Brasil, segundo a empresa. O novo relógio da Apple vai custar a partir de R$ 4.999, na versão com caixa de alumínio. O acabamento em aço inoxidável alça o preço a R$ 8.499.

Os produtos passam a estar disponíveis nos EUA no próximo dia 22, segundo o site especializado Verge.

O evento também incluiu o anúncio do Apple Watch Ultra 2, versão de luxo do equipamento vendida a partir de R$ 9.699. Esse dispositivo tem o mesmo chip S9, mas garante vantagens como maior brilho de tela e resistência à água, caixa de titânio e mais autonomia de bateria.

Os novos smatwatches da Apple permitirão uma interação inédita ao juntar o polegar com o indicador, no recurso chamado "Double Tap". O recurso estará disponível a partir de uma atualização marcada para outubro.

O dispositivo usa aprendizado de máquina para detectar o movimento, a partir de mudanças no pulso e na corrente sanguínea do usuário.

O novo chip S9 tem arquitetura baseada no chip A15, lançado pela Apple no iPhone 13. Com isso, o vestível poderá processar localmente a assistente virtual Siri sem acessar a nuvem, o que acelera o tempo de resposta.

A nova geração de relógios também receberá uma função de encontrar o iPhone do usuário a partir de sensores. A tela do relógio terá brilho duas vezes superior que a do Series 8, com 2.000 nits (medida de luminosidade). O Apple Watch Ultra 2 atinge os 3.000 nits.

O Apple Watch Series 9, entretanto, perdeu a opção de caixa em titânio, agora exclusiva para quem compra o Apple Watch Ultra 2.

A loja oficial da Apple também deixou de vender a geração anterior do relógio, o Series 8.

SUSTENTABILIDADE

Na atual Series 9, a Apple trocou as pulseiras de couro para materiais mais sustentáveis, como o tecido "FineWoven" ?feito com nylon reciclado e poliéster. Segundo a empresa, este é seu primeiro produto disponível em versões neutras em emissão de carbono.

Para ter o relógio com saldo zero em emissão de carbono, é necessário escolher a pulseira de tecido reciclado ?a versão de borracha não atende aos critérios de sustentabilidade.

O mesmo vale para o Apple Watch Ultra 2, voltado para atividades intensas ?a Apple citou mergulho e montanhismo no anúncio.

Além de optar por componentes recicláveis e usar energias de fontes limpas, a Apple compra créditos de carbono para chegar ao saldo zero.

PREÇOS

- Apple Watch Series 9 de alumínio ? a partir de R$ 4,999

- Apple Watch Series 9 de aço inoxidável ? a partir de R$ 8.499

- Apple Watch Ultra 2 ? a partir de R$ 9.699

- Apple Watch SE ? a partir de R$ 3.299