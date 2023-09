DETROIT, EUA (FOLHAPRESS) - O Mustang Mach-E, versão elétrica e com estilo SUV do esportivo, chega ao mercado brasileiro em outubro. A confirmação foi feita nesta quarta (13) por Daniel Justo, presidente da Ford na América do Sul.

O modelo será vendido apenas na opção GT com pacote Performance, que custa o equivalente a R$ 320 mil nos Estados Unidos. O preço no Brasil ainda não foi divulgado.

Segundo a Ford, essa versão pode rodar pouco mais de 400 km com uma carga completa de suas baterias. Há dois motores elétricos que, combinados, geram o equivalente a 487 cv.

É, portanto, mais potente que o cupê a gasolina vendido no Brasil, o Mach 1 (R$ 576,5 mil), que é equipado com motor 5.0 V8 de 483 cv.

Mas por ter carroceria mais alta e estilo SUV, o Mach-e é bem diferente de seu "primo" a combustão. Ao adotar o nome do cavalo selvagem em seu primeiro esportivo elétrico, a Ford transformou o nome Mustang em uma marca com vida própria.

A montadora tem criado grifes dentro do seu portfólio. Outro exemplo disso é a linha Bronco, que também não carrega o oval azul com o nome da montadora em nenhuma parte da carroceria.

Daniel Justo disse que tudo faz parte de um plano global da marca, que deixou de se dividir por tipos de produtos para se dedicar a vertentes de trabalho.

Dessa forma, há divisões dedicadas aos temas conectividade, trabalho e ícones (que inclui as linhas Mustang e Bronco).

No Brasil, a empresa trabalha no treinamento da rede para receber o Mach-E. A fabricante ainda não confirmou se o carro estará disponível em todo o país ou se terá pontos de vendas em cidades específicas.

A Ford está definindo parcerias para instalar equipamentos de recarga residenciais, que devem ser disponibilizados junto com o carro. A montadora não pretende oferecer estações próprias em shoppings e rodovias.

O jornalista viajou a convite da Ford

