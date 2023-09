Será realizado em Juiz de Fora, nos dias 23 e 24 de setembro, a Feira Pet Connect. O evento terá seminários, exposições e capacitações. A feira é promovida pelo Sebrae Minas e Partner Produções.

De acordo com o Sebrae Minas, a feira busca gerar conexão, networking e aprendizado entre as empresas do ramo, por meio de conhecimento, troca de experiência e parceria de negócios.

Podem participar do evento profissionais que atuam no setor, como veterinários, groomers (profissionais que cuidam da estética canina), empresários, gestores e colaboradores de pet shops, clínicas, hospitais veterinários, comércio agropecuário e escolas de estética animal.

Os participantes poderão ainda conhecer lançamentos em produtos e serviços, tecnologias e novidades do segmento pet vet, que inclui consultas e medicamentos veterinários.

Segundo o Sebrae Minas, com base em dados da Receita Federal até o início deste mês, Juiz de Fora tem 787 pequenos negócios de petshops e 129 empreendimentos de serviços veterinários.

"Eventos como esse são muito importantes para capacitar os empreendedores e estimular o setor pet da cidade e da região. É um mercado com grande potencial de crescimento, formado principalmente por pequenos negócios", explicou o analista do Sebrae Minas Paulo Veríssimo.



A Feira Pet Connect será realizada no Trade Hotel, que fica na Avenida Itamar Franco, 3.800, no Bairro Cascatinha, no sábado (23) das 14h às 21h, e no domingo (24) das 10h às 18h.

Os interessados em participar do evento devem se cadastrar on-line. Mais informações podem ser solicitadas pelo (32) 99982-7375 (WhatsApp) / (32) 3082-8900 / @feirapetconnect.



Confira abaixo a programação da feira:

Feira de negócios

Exposição e venda de produtos e serviços de 60 expositores/fornecedores, com preços diferenciados.

Seminário de gestão e inovação de pet shops e clínicas

Apresenta estratégias para gerenciar e expandir pet shops, centros de estética animal, lojas especializadas e clínicas.

Seminário multidisciplinar de medicina veterinária

Voltado para médicos veterinários e acadêmicos que desejam ampliar seus conhecimentos e trocar experiências sobre temas como hemogasometria, doença renal crônica, alergia e dieta coadjuvante, osteoartrite canina, problemas em clínica, gestão, vendas e marketing.

Hydra grooming show

Workshops sobre técnicas de tosa comercial em spitz e de trimming (técnica de tosa que utiliza tesouras ao invés de máquinas) em poodle gigante. A iniciativa terá a participação dos profissionais Erick Morgado (São Paulo) e Sérgio Dias (Viçosa).

JF connect groom

Competição de tosa e estética animal.