SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações do Grupo Casas Bahia, que antes se chamava Via, tombam na Bolsa após a empresa levantar cerca de R$ 623 milhões com uma oferta de ações.

Segundo fato relevante da companhia, a oferta foi precificada a R$ 0,80 por ação, o que representa um desconto de quase 28% em relação ao preço do papel no fechamento do pregão da última quarta-feira (13), quando estava valendo R$ 1,11.

Perto das 11h, as ações ordinárias da Via recuavam 28,83% na Bolsa, e valiam R$ 0,79. No ano, o papel acumula queda de 67%.

Analistas da Guide Investimentos já esperavam uma reação negativa do mercado à notícia, "de modo que o preço das ações deve convergir para o preço da oferta".

O Grupo Casas Bahia também disse nesta quarta que aprovou a emissão de quatro bônus para cada cinco novas ações adquiridas na oferta.

"Caso a totalidade dos 622.919.426 bônus de subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da oferta" será de R$ 1,12 bilhão, afirmou a companhia no fato relevante.

Na ocasião do anúncio da oferta na semana passada, a operação somava R$ 981 milhões, sem considerar os bônus de subscrição, levando em conta a cotação da ação no dia anterior, a R$ 1,26.

A empresa afirmou que, do preço por ação fixado, o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social e o restante para formação de reserva de capital.

As novas ações e os bônus começarão a ser negociados a partir de 18 de setembro.

Os bancos UBS, Bradesco, BTG Pactual, Itaú e Santander foram os coordenadores desta oferta de novas ações.

Na última terça-feira (12), a agência de classificação de risco S&P rebaixou a nota da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da securitizadora Opea -lastreados na oitava emissão de debêntures da Casas Bahia- de "brAA-" para "brA-".

Após o rebaixamento, a Casas Bahia abriu, na última quarta-feira (13), prazo até 19 de setembro de desistência aos acionistas que tenham realizado pedido de subscrição prioritária na oferta primária de ações.