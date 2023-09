SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O edital do concurso público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) será publicado até 9 de outubro. O certame irá oferecer 814 vagas a candidatos com Ensino Superior e não estará incluído no Concurso Nacional Unificado.

A nova data limite foi anunciada pela pasta nesta segunda-feira (25), após a publicação de portaria no Diário Oficial da União. Antes, a previsão era que o edital fosse liberado até 25 de setembro. O prazo foi alterado já que ainda não há banca organizadora definida.

O último concurso realizado pelo MCTI aconteceu em 2012, organizado pelo Cebraspe. O certame deste ano prevê 676 postos de trabalho, para atuação em 17 unidades de pesquisa. Dessas vagas, 253 serão para o cargo de pesquisador, 265 para tecnologista e 158 para analista em ciência e tecnologia.

Dentre os órgãos públicos que receberão novos servidores estão o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ON (Observatório Nacional).

Além disso, 138 candidatos serão escolhidos para trabalhar dentro da pasta como analistas em ciência e tecnologia.

Por meio de cotas, 20% das vagas serão destinadas a negros e 5% a pessoas com deficiência.

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, os salários básicos de um pesquisador vão de R$ 5.425,29 a R$ 7.937,44.

Já os tecnologistas e analistas em ciência e tecnologia podem obter rendimentos entre R$ 4.781,17 e R$ 8.539,42. O salário de cada servidor varia conforme seu nível hierárquico.