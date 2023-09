SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Prevista para acabar nesta quinta-feira (28), a CPI das Pirâmides Financeiras foi prorrogada até o dia 11 de outubro, segundo o gabinete do presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

Em atividade desde o fim de maio, comissão tinha previsão de acabar nesta quinta. Deputados ouvem o presidente da Azul sobre o papel das companhias aéreas para prevenir pirâmides financeiras.

O relator da comissão, Ricardo Silva (PSD-SP), já afirmou que o relatório deve pedir o indiciamento da 123milhas. Para ele, a empresa trabalhava fazia esquema de pirâmide para oferecer passagens aéreas por preços muito abaixo da média do mercado.

Relatório também vai sugerir leis mais duras para crimes de pirâmide financeira. Silva argumenta que hoje as penas ficam em até dois anos de prisão, o que resulta em cumprimento em liberdade.

Ainda não há data para apresentação e votação do relatório final. Nesta semana, as CPIs do MST, da Americanas e da manipulação do futebol terminaram sem votar os relatórios.