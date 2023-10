SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal encerra nesta segunda-feira (2), às 21h, o envio de propostas para o leilão com 470 lotes de smartphones apreendidos de diversas marcas, como Apple e Xiaomi. No total, há 500 lotes de itens variados, como smartwatches, perfumes, peças de vestuário e automóveis.

A disputa é totalmente online e organizada pela Delegacia da Receita em Presidente Prudente (SP), com início previsto para esta terça-feira (3), às 10h. Outras informações sobre o leilão e a lista de itens ofertados estão disponíveis neste link.

Os interessados devem acessar o serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), no site da Receita Federal. Após fazer o login, na barra "Localizar serviços", escreva "leilão" e aparecerá a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

Nos lotes de celular, os lances mais baratos aparecem para os modelos da Xiaomi, a partir de R$ 500 e os mais caros nos da Apple, para o iPhone 11, a partir de R$ 11.000.

Nos demais, o lote com o menor lance inicial é de relógios de pulso sem marca com valor a partir de R$ 1.000 e o mais caro contém acessórios de celulares ?como smartwatches? com lance mínimo de R$ 100 mil. Apenas lotes fechados podem ser comprados.

As visitas para ver os itens pessoalmente terminaram na última sexta-feira (29), porém, há fotos deles no Sistema de Leilão Eletrônico. A consulta pode ser feita neste link.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, é preciso ser cadastrado no e-CAC e ter nível de autenticação ouro ou prata no gov.br. Outras informações sobre como funciona o sistema de licitação estão disponíveis neste link.