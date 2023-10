O Programa Negocia Emcasa 2023 terá descontos de até 100% de juros e multas para as famílias que têm imóveis já negociados com a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (Emcasa), em Juiz de Fora.

A prefeita Margarida Salomão lançou o programa nesta terça-feira (3), que seguirá até o dia 29 de outubro deste ano.

Segundo a Prefeitura, no atendimento o mutuário receberá opções para escolher a que melhor se ajusta ao orçamento familiar, podendo receber até 100% de desconto de juros e multas. Somente após a quitação das mesmas é que o imóvel de fato será do adquirente.

Como participar?

O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo WhatsApp (32) 3217-1400. É preciso informar os dados pessoais e telefone de contato.

O diretor-presidente da Emcasa, Fabrício Zanoli, ressalta que “a inadimplência, além de levar o nome do cliente para o sistema de proteção de crédito-SPC, o impede de fazer transações envolvendo o imóvel. Com este documento expedido no nome do comprador pela Emcasa, o imóvel é possível deixar o imóvel como herança, vender ou utilizá-lo como garantia de empréstimo”.