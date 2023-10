BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - A fabricante de carrocerias Marcopolo apostou no luxo para chamar a atenção na Busworld, realizada em Bruxelas (Bélgica).

A empresa brasileira levou a versão mais equipada de seu ônibus rodoviário Paradiso G8 1800 DD para o evento. Com dois andares, traz telas individuais para os ocupantes e sistema de massagem em algumas poltronas --todas são do tipo leito.

Essa configuração é rara no mercado europeu, o que garante o entra e sai contínuo dos visitantes. Os assentos mais procurados são os seis que ficam no piso inferior: é lá que estão os massageadores.

Os retrovisores foram substituídos por câmeras. O sistema tem visão noturna com infravermelho, segundo informações da empresa.

O Paradiso G8 completo custa o equivalente a R$ 4 milhões para exportação. Há capacidade para 35 passageiros na soma de seus dois andares.

"Essa configuração não existe na Europa. Trouxemos para ter ter um feedback desse mercado, que é complexo, mas não é muito grande", diz José Luiz Moraes Goés, diretor de vendas e de operações internacionais da Marcopolo.

O executivo afirma que há ônibus da empresa em circulação por mais de 140 países, mas a operação na Europa ainda é pequena. "Tem um buraco no meio do mapa mundi que queremos explorar."

O estande da marca tem 500 metros quadrados, espaço suficiente para apenas um ônibus de grande porte -o Paradiso G8 tem 15 metros de comprimento e 4,1 metros de largura. A outra novidade ficou em uma área externa do evento.

Trata-se do ônibus rodoviário Audace 1050, que é alimentado por uma célula de combustível de hidrogênio. O modelo, que é montado na China, foi desenvolvido em parceria com a Sinosynergy e a Allenbus. A Marcopolo atua no país asiático desde 2001.

A empresa brasileira trabalha para que o modelo que não emite poluentes seja homologado para rodar na Europa a partir de março de 2024, embora não haja uma rede de reabastecimento adequada no continente.

Já o Paradiso G8 segue a antiga escola: é um dos raros modelos a diesel exibidos na Busworld 2023. Seu chassi fornecido pela Scania tem motor de 13 litros com aproximadamente 500 cv de potência.

A empresa também investe no desenvolvimento de modelos 100% elétricos, que estão em teste.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil