SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira abriu em queda nesta segunda-feira (9), com o conflito entre Hamas e Israel no Oriente Médio aumentando a aversão ao risco em todo o mundo. Já o dólar rondava a estabilidade, sem direção definida.

"Além de o conflito aumentar a incerteza sobe o cenário geopolítico, deixando os investidores mais avessos ao risco, ele também poderia ter algum impacto inflacionário, pelo aumento do preço do petróleo. De imediato, cabe apenas acompanhar, mas não parece que o conflito terá um impacto prolongado no preço dos ativos", diz a equipe da Guide Investimentos.

O petróleo tipo Brent abriu o dia em forte alta e subia 3,23%, a US$ 87,31 o barril.

Nesta segunda, os Estados Unidos comemoram o feriado de Columbus Day, e o mercado de títulos americanos, os chamados "treasuries", não funcionará. Os títulos do Tesouro dos EUA tiveram forte alta nas últimas semanas e vinham impulsionando o dólar em pregões recentes.

No Brasil, investidores aguardam a divulgação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), prevista para quarta (11).

Às 10h21, o Ibovespa caía 0,29%, aos 113.836 pontos, enquanto o dólar subia 0,03%, praticamente estável cotado a R$ 5,162.

Na sexta (6), o dólar chegou a atingir R$ 5,22 após a divulgação de dados fortes de emprego nos Estados Unidos, mas terminou pregão em queda de 0,12%, cotado a R$ 5,161.

Já a Bolsa brasileira começou o dia em forte queda, derrubada justamente pelo cenário americano, mas virou para alta apoiada principalmente por ações de grandes empresas. O Ibovespa encerrou a sessão com avanço de 0,78%, aos 114.169 pontos.

As principais altas do dia foram de Vale, Petrobras e Itaú, que subiram 1,60%, 2,29% e 0,18%, respectivamente, e foram as mais negociadas da sessão.

Na semana, porém, o Ibovespa acumulou queda de 2,05%.

Na esteira dos dados dos Estados Unidos, o rendimento dos títulos americanos de dez anos, referência global para decisões de investimento, tiveram alta de 0,06 ponto percentual nesta sexta. Pela manhã, no entanto, os papéis chegaram a subir 0,14 ponto.

Com a desaceleração dos títulos ao longo do dia, o dólar também perdeu força e não conseguiu sustentar os ganhos ante o real, terminando a sessão em leve queda conforme o mercado digeria os dados do payroll.

A revisão da abertura de vagas de agosto e os dados sobre o avanço dos salários abaixo do esperado, por exemplo, foram leves sinalizações positivas, e o mercado já vinha subindo as apostas de uma alta de juros nos últimos pregões.

As taxas de juros futuros no Brasil seguiram o mesmo movimento: tiveram forte alta no início do dia, chegando a subir mais de 0,30 ponto percentual, mas perderam força e terminaram a sessão em queda.