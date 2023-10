SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e os bancos de todo o Brasil não terão atendimento presencial nesta quinta-feira (12) por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, quando também se comemora o Dia das Crianças.

Autoatendimento e serviços online estarão disponíveis para os usuários mesmo sem expediente presencial.

Na sexta-feira (13), o atendimento ocorre normalmente nas agências bancárias de acordo com horário de início e fim do expediente definido. Já nos postos do INSS a data terá ponto facultativo.

A partir das 13h desta quarta-feira (11), os cidadãos poderão acessar o Meu INSS, ou ligar para a Central 135, para verificar se o seu agendamento foi mantido por meio do PEFPS (Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social), por mutirão do serviço social ou remarcada para nova data.

Segundo o INSS, 163 agendamentos foram afetados pelo ponto facultativo.

O INSS disponibiliza alguns serviços pelo atendimento eletrônico. A consulta pode ser realizada pelo telefone 135 ou pelo portal Meu INSS para obter informações de benefício, o pagamento dele ou checar horário de agendamento do próximo atendimento.

O pagamento de contas de água, luz e telefone que tenham o vencimento na data do feriado poderá ser feito no próximo dia útil, sexta-feira (13). A prorrogação também vale para carnês.

Geralmente, os boletos vêm com os vencimentos ajustados aos feriados nacionais para evitar encargos pelo atraso da quitação. Em caso de dúvida sobre o prazo de pagamento, o cliente deve ligar para o atendimento da empresa que emitiu o título para confirmar ou negociar a melhor data.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) também recomenda a antecipação do pagamento da conta e, caso o título possua código de barras, é possível fazer agendamento nos caixas eletrônicos e outros canais de atendimento disponibilizados pelos bancos.

COMO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA FORA DA AGÊNCIA

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pelo internet banking com segurança, para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

Pagamento de contas Consulta de saldos e extratos Transferências financeiras Agendamento de pagamentos Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato Contratação de serviços e empréstimos Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023 Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito Limite de crédito Crédito imobiliário Comprovantes de transações bancárias

CONFIRA O TELEFONE DE ALGUNS BANCOS

Banco do Brasil: 0800-7290722 Santander: 0800-7627777 Caixa Econômica Federal: 0800-7260101 Banco Bradesco: 0800-7048383 Itaú Unibanco: 0800-7280728 Banco Safra: 0800-7725755

ENTENDA O PAGAMENTO DE CONTAS NO FERIADO

Os clientes devem quitar suas contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados É preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto Quando não há funcionamento bancário, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como pela internet Em caso de dúvida, o Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas

CORREIOS TAMBÉM NÃO FUNCIONAM NO DIA DAS CRIANÇAS

Os Correios também informaram que não haverá atendimento nas agências nesta quinta-feira (12) e voltam a operar normalmente nesta sexta-feira (13), a partir das 8h.

A Central de Atendimento dos Correios estará disponível no feriado pelos seguintes canais:

Site dos Correios; Atendimento automatizado, por meio dos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; Chat - https://www.correios.com.br