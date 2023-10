SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três semanas de estagnação, a previsão de inflação diminuiu para 4,75% neste ano na avaliação de economistas ouvidos pelo BC (Banco Central).

A redução para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 1,1 ponto percentual, já que estava em 4,86% na semana passada de acordo com o boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira (16).

Na semana passada, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que o IPCA de setembro subiu 0,26%, uma alta menor que o previsto pelo mercado, que esperava 0,33% de acordo com pessoas ouvidas pela agência Bloomberg.

Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses é de 5,19%. Após a divulgação, agências de classificação de risco e bancos reduziram as suas expectativas para o aumento de preços.

Porém, os economistas ouvidos pelo BC mantiveram as perspectivas para a inflação nos próximos três anos em 3,88% (2024) e 3,50% (2025 e 2026).

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

No mesmo boletim Focus, o mercado permaneceu com as mesmas previsões em outros dados. O PIB ficou em 2,92%, o dólar está em R$ 5, e a taxa básica de juros permanece em 11,75%.