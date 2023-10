SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em queda nesta segunda-feira (16), enquanto o mercado aguarda discursos de membros do comitê de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), buscando pistas sobre o futuro da política de juros dos Estados Unidos.

Às 9h08, o dólar à vista recuava 0,53%, a R$ 5,0618 na venda. Além disso, o conflito no Oriente Médio segue no radar de investidores.

Na sexta (13), o petróleo disparou 5,58% com a escalada da guerra entre Israel e Hamas, atingindo os US$ 90,80.

A valorização do óleo impulsionou as ações de petroleiras brasileiras na Bolsa de Valores. A Petrobras subiu 3,30%, a R$ 36,28. A PetroRio teve alta de 5,04%, a R$ 50,00. A 3R Petroleum subiu 3,19%, a R$ 32,31 cada ação.

O Ibovespa, porém, não consegue acompanhar o movimento. O índice recuou 1,10%, a 115.754 pontos, na volta de feriado. Na semana, acumulou leve alta de 0,5%.

Na quinta-feira, os índices de ações brasileiras negociadas em Wall Street tiveram fortes quedas, o que se refletiu na desvalorização da Bolsa nesta sexta. O índice EWZ, que reúne 47 papéis de companhias listadas na B3, caiu 2,05%. O Brazil Titans 20, que conta com 20 ações brasileiras, perdeu 1,85%.

Apesar de ter ajudado a impulsionar as ações de petrolíferas, a alta dos preços do petróleo também trouxe algum início de preocupação com a inflação global.

Já o dólar subiu 0,74%, a R$ 5,0880, após quatro sessões de queda. Na semana, a moeda acumulou perda de 0,83%.

Investidores também repercutiram a inflação americana mais forte do que o esperado e uma inflação chinesa mais fraca do que o previsto.