SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a divulgação de dados melhores que o esperado sobre o setor de serviços dos Estados Unidos, a Bolsa brasileira fechou em queda e o dólar permaneceu estável nesta terça-feira (17), com o aumento de temores do mercado sobre uma possível nova alta de juros.

Segundo o Departamento de Comércio dos EUA, as vendas do varejo americano aumentaram 0,7% em setembro, muito mais que os 0,3% esperados pelo mercado.

Após a divulgação dos dados, os títulos do Tesouro americano, os chamados "treasuries", voltaram a subir após terem se estabilizado nos últimos pregões. Os treasuries de dez anos subiram 0,14 ponto percentual, para 4,85%, enquanto os de dois anos subiram 0,12 ponto percentual. Ambos rondam seus maiores patamares em 17 anos.

Os treasuries já são considerados investimentos extremamente seguros. Em dias de alta, a tendência é que ativos de risco e países emergentes sejam penalizados, já que investidores preferem alocar seus recursos nos títulos do Tesouro americano.

A alta dos treasuries também tende a beneficiar o dólar, justamente por atrair recursos para a renda fixa dos Estados Unidos.

Além disso, o aumento da tensão no Oriente Médio, com o conflito entre Hamas e Israel, também causou aversão ao risco no mercado, contribuindo para a baixa das Bolsas.

Com isso, o Ibovespa caiu 0,53%, aos 115.908 pontos, enquanto o dólar caiu 0,02%, mantendo-se praticamente estável cotado a R$ 5,034.