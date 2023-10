SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar e a Bolsa fecharam em queda nesta sexta-feira (20), em mais um pregão marcado por temores quanto à guerra entre Israel e Hamas e seus efeitos no preço do petróleo, e quanto à política monetária dos Estados Unidos.

A moeda americana terminou o dia em queda de 0,42%, a R$ 5,0312. O Ibovespa caiu 0,70 %, a 113.196 pontos.

As ações da Vale (VALE3) é que puxam a queda do principal índice da Bolsa de Valores, com recuo de 2,71%, a R$ 62,67 cada papel. A cotação da empresa acompou a desvalorização de 3,2% do minério de ferro para US$ 114,64 por tonelada no fechamento das negociações diurnas na Ásia, após dados da produção de aço na China virem mais fracos do que o esperado.

Na semana, o Ibovespa acumulou uma desvalorização de 2,21% e o dólar, de 1,12%.

O mercado também refletiu o discurso de Jerome Powell, presidente do banco central americano, de quinta-feira (19), no qual ele deu sinais mistos sobre o futuro da política de juros americana.

Por um lado, disse que a força da economia dos EUA poderia justificar uma nova alta de juros no país. Por outro, afirmou que o Fed está avaliando com cuidado a necessidade de um novo aumento nas taxas neste ano.

Além disso, o presidente do banco central americano afirmou que a recente alta dos títulos do Tesouro americanos (treausries), causada justamente por temores sobre um novo aumento de juros, pode ter tornado as condições monetárias mais restritivas, diminuindo a necessidade de um aperto ainda maior pelo Fed.

Ontem, após o discurso de Powell, os juros dos treasuries tiveram forte alta. A taxa do papel com vencimento em dez anos ?utilizado como referência global? foi negociado acima de 5% pela primeira vez desde 2007, antes da crise financeira.

Nesta sexta, os juros cederam, em um movimento de recuperação. O rendimento do título de dez anos caiu de 4,98% no fechamento da véspera para 4,93%.

Com o cenário de incerteza, os índices de ações dos EUA também fecharam em queda. O S&P 500 caiu 1,26%, o Dow Jones, 0,86%, e o Nasdaq, 1,53%.

"Os Estados Unidos estão com o mercado em queda principalmente em virtude das grandes preocupações com a piora da guerra entre Israel e o Hamas e incertezas em relação à extensão do conflito e invasão terrestre de Israel. Isso é um ponto bastante importante", diz Dierson Richetti, especialista em investimentos e sócio da GT Capital.

A preocupação do mercado é que o conflito escale e envolva outros países da região, como o Irã, um grande produtor de petróleo que apoia o Hamas.

Nesta sexta, o barril de Brent (referência internacional para o óleo) caiu 0,24%, a US$ 92,16, após subir 3% nos três pregões anteriores. O barril de WTI (óleo americano) caiu 0,69%, a US$ 88,75.

Já as ações da Petrobras caíram 1,27%, a R$ 37,85 cada uma. Ontem, a estatal anunciou um aumento de R$ 0,25 no litro do diesel e redução de R$ 0,12 na gasolina em suas refinarias.

"Se o petróleo está mais caro e a Petrobras toma a decisão de baixar a gasolina, para nós como sociedade, é ótimo. Porém, para o investidor é ruim porque passa a ideia de que os custos vão aumentar e a empresa pode diminuir seus ganhos", afirma Richetti.