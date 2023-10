BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse, nesta segunda-feira (23), que o salário mínimo precisa aumentar todo ano, acima da inflação.

"Eu acho que a meninada tem que aprender uma profissão. Por conta de uma profissão, eu fui o primeiro de oito filhos da minha mãe a ter uma casa própria, a ter um carro, uma televisão. Porque a gente foge do salario mínimo", disse.

"Por isso, precisamos aumentar o salário mínimo todo ano. É por isso que a gente não pode [ficar] dando apenas a inflação. A inflação não é aumento, é apenas reposição daquilo que comeu do nosso salário", completou.

A declaração foi feita em participação virtual, em evento de entregas simultâneas do Minha Casa Minha Vida. Esta é a segunda aparição do chefe do Executivo por videoconferência, desde que fez as cirurgias nas pálpebras e no quadril, em 29 de setembro.

O governo apresentou uma previsão orçamentária com salário mínimo de R$ 1.421 a partir de janeiro de 2024.

O valor--que é de R$ 1.320 em 2023-- subirá 7,65%. Além da inflação deste ano, prevista em 4,48%, o piso salarial terá mais 2,9% de correção, que é a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, conforme a política de valorização salarial do Executivo.

O salário mínimo é a base de benefícios previdenciários e assistenciais. Seis em cada dez aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebem o piso, incluindo quem tem direito à aposentadoria, pensão ou auxílio.

Além disso, o mínimo é o valor do BPC (Benefício de Prestação Continuada) pago a idosos carentes e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Ele também integra o cálculo dos atrasados nos JEFs (Juizados Especiais Federais) e o valor das causas no JEC (Juizado Especial Cível).

O valor final do salário mínimo, no entanto, pode sofrer variações até 1º de janeiro de 2024, quando entrará em vigor, se houver mudança na inflação. Isso porque a inflação oficial do país em 2023 só será divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no início de janeiro.

Na semana passada, Lula participou de cerimônia dos 20 anos do Bolsa Família, celebrada no Ministério do Desenvolvimento Social.

Na ocasião, disse, pela primeira vez, que o grupo Hamas cometeu atos de terrorismo ao invadir Israel em 7 de outubro e que este, por sua vez, reagiu de "forma insana" ao bombardear de modo contínuo a Faixa de Gaza desde então, levando à morte de milhares de crianças.