SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal encerra nesta terça-feira (24), às 18h, o envio de propostas para o leilão com 87 lotes de smartphones apreendidos, que incluem aparelhos de diversas marcas, como Apple, Xiaomi e Samsung. No total, há 214 lotes de itens variados, como carros, brinquedos e equipamentos audiovisuais.

O certame é online e organizado pela alfândega da Receita em São Paulo, com início previsto para esta quarta-feira (25), às 9h. Apenas lotes fechados podem ser comprados.

Outras informações sobre o leilão e a lista de itens ofertados estão disponíveis neste link: https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817900/4/2023;pg=1

Os interessados devem acessar o serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), no site da Receita Federal. Após fazer o login, na barra "Localizar serviços", escreva "leilão" e aparecerá a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

Entre os lotes de celulares, o mais barato é da marca LG e Samsung, com lance inicial de R$ 200, contendo dois modelos de smartphones básicos, o LG G360 e Samsung J2 Prime.

Nos modelos intermediários, o leilão disponibiliza diferentes lotes de smartphone da marca Samsung, Xiaomi e Motorola, com lances a partir de R$ 500, com celulares como Samsung Galaxy A03, Xiaomi POCO M5s e Motorola Moto E20.

Também estão sendo leiloados diversos lotes com produtos da Apple, como iPhones e iPads. Entre os modelos de smartphones da marca, os lances iniciais vão de R$ 700 no iPhone 7 Plus. Já nos tablets da marca, as ofertas começam em R$ 3.000 no iPad de 9ª geração.

Nos demais, o lote com o menor lance inicial é de relógios de pulso sem marca com valor a partir de R$ 125. O pacote mais caro contém telas de celulares, com lance mínimo de R$ 2 milhões.

As visitas para ver os itens pessoalmente terminaram nesta segunda-feira (29), porém, há fotos dos aparelhos no Sistema de Leilão Eletrônico. A consulta pode ser feita neste link: https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817900/4/2023;pg=1

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, é preciso ser cadastrado no e-CAC e ter nível de autenticação ouro ou prata no portal gov.br.