SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira acompanhou os índices internacionais e abriu em alta nesta terça-feira (24), beneficiada pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, os chamados "treasuries".

Já o dólar oscilava entre perdas e ganhosm favorecido pelo ambiente de aversão ao risco no exterior com a guerra Israel-Hamas, mas pressionado justamente pelo alívio nos treasuries. Investidores aguardam dados sobre a economia americana, em especial números de inflação, para alinhar apostas sobre uma possível nova alta de juros nos EUA.

Às 11h07, o Ibovespa subia 0,98%, aos 113.899 pontos, enquanto o dólar caía 0,17%, cotado a R$ 5,007.

Na segunda (23), a Bolsa brasileira registrou queda de 0,32% e fechou aos 112.784 pontos, puxada por um recuo de mais de 6% das ações da Petrobras.

As ações da petroleira, por sua vez, desabaram após o anúncio de uma proposta de mudança no estatuto social da companhia, com a criação de uma reserva de remuneração do capital e alterações em sua política de indicação de executivos.

O preço do petróleo também não ajudou: o barril do Brent, referência mundial do produto, caiu 2,5%, a US$ 89,83, com alívio de investidores sobre o conflito entre Hamas e Israel.

Os preços do petróleo caíram mais de 2% nesta segunda-feira, à medida que os esforços diplomáticos no Oriente Médio se intensificaram na tentativa de conter o conflito entre Israel e o Hamas, aliviando as preocupações dos investidores sobre possíveis interrupções no fornecimento.

Com isso, a Petrobras terminou o dia com queda de 6,34% em suas ações preferenciais, que foram as mais negociadas da sessão, e de 5,78% nas ordinárias.

As ações da Vale, a maior empresa da Bolsa brasileira, também caíram e puxaram o Ibovespa para baixo, acompanhando os preços do minério de ferro no exterior.

No câmbio, o dólar caiu 0,29% e fechou cotado a R$ 5,016, acompanhando a queda nos rendimentos dos títulos americanos. Os chamados "treasuries" recuaram de 4,91% para 4,84%, após terem ultrapassado o patamar de 5% pela manhã.

A queda dos treasuries costuma pesar contra o dólar pois diminui a atratividade da renda fixa americana, considerada um dos ativos mais seguros do mundo, fazendo com que investidores realoquem seus recursos para mercados de maior risco.

Nos EUA, os principais índices de ações tiveram direções mistas: o Nasdaq subiu 0,27%, enquanto o S&P 500 caiu 0,17%.