SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos estão roubando dinheiro de vítimas por Pix com o golpe da falsa inscrição no Concurso Nacional Unificado, sendo que o governo federal ainda nem publicou edital ou abriu inscrições para os concursos públicos.

O "Enem dos Concursos" do governo Lula (PT) deve ter seu edital publicado apenas em 20 de dezembro. Somente após a publicação as inscrições estarão abertas, alertou o Ministério da Gestão, em comunicado desta segunda-feira (23).

Cidadãos relataram à pasta terem recebido links que anunciavam a inscrição no concurso nacional, com um suposto prazo válido até quinta (26). O ministério emitiu nota oficial alertando que a seleção unificada não abriu inscrições.

COMO FUNCIONA O GOLPE DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

O usuário acessa um link que supostamente irá inscrevê-lo. O portal usa bancos de dados vazados para confirmar a identidade da vítima, ganhando sua confiança.

O site usa indevidamente a identidade visual do ministério, com logo e a imagem promocional do concurso nacional, alterada com o falso prazo de que as inscrições são aceitas apenas até 26 de outubro.

O concurseiro informa seu CPF e então visualiza seus dados particulares, como nome completo, data de nascimento, nome da mãe e sexo.

"A 'checagem' de dados particulares é um modus operandi conhecido hoje pelos fraudadores na internet. Isso gera uma grande confiança entre vítima e golpista", diz Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em crimes cibernéticos. "O criminoso adquire bancos de dados para fazer esse tipo de verificação."

Após confirmar os dados pessoais, a vítima recebe a informação de que está apta a participar do concurso. O site falso explica como funciona o concurso nacional e, para ganhar ainda mais credibilidade, insere link que leva a uma publicação oficial do governo brasileiro.

"O concurso nacional consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados", diz o site.

Na sequência, o site diz processar a solicitação e informar os valores da falsa inscrição. Ao todo, os golpistas cobram R$ 107,82 -sendo R$ 50,41 para uma suposta "Taxa de Fiscalização das Bancas Organizadoras", outros R$ 42,52 para pagar uma "Taxa de Contribuição ao Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos" e R$ 14,89 destinados a "impostos".

"A taxa de pagamento é realizada de forma única e libera a sua inscrição em qualquer concurso disponível através da sua página de acompanhamento. Incluso PCDs", afirma o portal fraudulento. "O pagamento deve ser realizado em até 30 minutos." Na sequência, a vítima é direcionada a outro site, onde consegue gerar um link para fazer o pagamento por Pix.

FRAUDE USA A MESMA ESTRUTURA DO GOLPE DO VOA BRASIL

A nova fraude é parecida com a do golpe do Voa Brasil (programa que irá vender passagens aéreas por R$ 200). Há três semelhanças.

O golpe é o mesmo e consiste em roubar dinheiro das vítimas interessadas em se inscrever, ou no caso do Voa Brasil, comprar passagens.

A segunda semelhança é que ambos ainda não estão disponíveis para os interessados. O Voa Brasil nem sequer foi lançado pelo governo federal.

Por fim, a estrutura do site fraudulento é idêntica, com um chatbot que conversa com o cidadão, coleta dados pessoais e o direciona a outro portal que receberá o pagamento via Pix.

A única diferença é que, no caso do golpe do programa de passagens aéreas, não há uma confirmação dos dados pessoais.

"Infelizmente, os criminosos conseguem criar praticamente um modelo padrão de golpe, adaptando para quando sai um novo programa do governo, parceria ou benefício ao cidadão", afirma D'Urso.

CONCURSEIROS DEVEM SE ATENTAR AO SITE ACESSADO E À FORMA DE PAGAMENTO

Os interessados devem buscar informações em sites oficiais do governo federal ou reportagens jornalísticas sobre concursos públicos.

Os portais do governo, em geral, começam com "www.gov.br", link padrão onde são concentrados todos os serviços e informações da gestão federal.

Outro ponto de atenção é quanto à forma de pagamento da inscrição. Concursos públicos, em geral, usam o boleto bancário como meio para recolher o dinheiro das inscrições.

"Boletos são gerados no site da banca organizadora, um portal que deve ter 'HTTPS' no início do link para nos certificarmos de que é seguro", diz Diogo Alves, professor da Gran Cursos Online.

"No caso do Concurso Nacional Unificado, haverá um só site para fazer a inscrição, como acontece no Enem. As bancas deverão se juntar para organizar o certame."

O QUE FAZER SE CAIR NO GOLPE

A recomendação é que a vítima faça um boletim de ocorrência e denuncie os links falsos. Dessa forma, autoridades poderão excluir os sites fraudulentos e tentar rastrear os criminosos.

Além disso, pessoas que receberam este tipo de mensagem podem informar o Ministério da Gestão pelo email: concursonacional@gestao.gov.br.