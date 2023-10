SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp para de funcionar a partir desta terça-feira (24), em celulares com sistemas operacionais anteriores aos Android 5.0. Isso porque o aplicativo deixa de prestar suporte nessa data a versões anteriores, de acordo com o site do aplicativo de mensagens.

Assim, o WhatsApp deixa de receber atualizações nestes aparelhos com versões mais antigas.

Até então, o mensageiro era recomendado para aparelhos Android 4.1 ou superiores e em dispositivos com iOS 12 -incompatível, por exemplo, com o iPhone 5- ou posterior. Para os iPhones, nada muda.

Em 24 de outubro do ano passado, o aplicativo deixou de receber suporte em iPhones equipados com iOS 10 e iOS 11.

Os smartphones sem suporte também deixam de receber recursos incrementados pelo WhatsApp. No fim do mês passado, por exemplo, a Meta (holding dona do WhatsApp) anunciou que lançará opções de geração de figurinhas com inteligência artificial generativa como a do ChatGPT.

Aparelhos desatualizados também são mais vulneráveis a ataques virtuais, que podem resultar em prejuízo.

O Android 4.1 foi lançado em 2012 e era equipado nos Samsungs Galaxy S3 Mini VE e Galaxy Ace. O Android 4.4 é de 2013 e equipa os Galaxy A7 e A5, da Samsung, e o Vibe Z2, da Lenovo.