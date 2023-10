BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) tem agenda nesta quarta-feira (25), ao meio dia, com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, num encontro que vai preparar sua saída do cargo, segundo auxiliares palacianos.

O comando do banco é alvo da cobiça do centrão e entrou nas negociações com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em troca de apoio no Congresso Nacional. O posto está na mira do PP desde julho.

Na primeira leva de acordos com o centrão, entraram os deputados André Fufuca (PP-MA) no Esportes e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), em setembro.

O encontro de Lula com Serrano ocorre no momento em que a votação do projeto de lei de tributação de fundos exclusivos e offshores passa por uma sucessão de adiamentos. A proposta é considerada prioritário para a equipe econômica elevar a arrecadação federal.