TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A montadora japonesa Subaru ficou literalmente acima da concorrência no Salão do Automóvel de Tóquio, aberto ao público até o dia 5 de novembro. A principal atração da marca está a três metros do solo.

O conceito Air Mobility é um eVTOL ?sigla em inglês para sigla em inglês para veículo elétrico com pouso e decolagem vertical. Parece um drone gigante e, não raramente, será chamado de carro voador. E é aceitável que seja definido dessa forma.

Detalhes como os LEDs que remetem a faróis guardam similaridade com os veículos convencionais. O formato da cabine também parece com a de um modelo de quatro rodas, embora os pneus sejam substituídos por trens de pouso similares ao de helicópteros.

Os rotores elétricos fazem o carro subir e descer com aparente suavidade, como demonstra o vídeo exibido no estande da montadora no Japan Mobility Show.

A fase de testes deve se estender por um longo tempo, e não há detalhes sobre capacidade de passageiros ou autonomia do eVTOL da Subaru. O que está explícito é o desejo da marca japonesa em ingressar neste novo mercado.

*

O jornalista viajou a convite da Nissan