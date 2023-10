SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 99 começa a oferecer, nesta semana, a opção para passageiros e motoristas das cidades do Rio de Janeiro negociarem o valor das corridas feitas pelo aplicativo. O 99Negocia já está disponível em 800 municípios brasileiros, incluindo Goiânia e Brasília, mas a empresa não informou se há uma data para início da modalidade na cidade de São Paulo.

A função permite que o passageiro faça uma proposta com o valor que deseja pagar pela corrida. O motorista é notificado e pode avaliar as informações do destino e, se quiser, fazer uma contraproposta. Se não houver acordo, outra corrida pode ser solicitada.

Como os valores são negociados antes da confirmação da viagem, não é permitido mudanças na rota ou desvios do trajeto. A nova modalidade não se aplica às categorias 99Moto, 99Plus ou táxi.

Os municípios de Campos dos Goytacazes e os da região do vale do Paraíba Fluminense, no Rio de Janeiro, também já estão com a funcionalidade disponível.

A modalidade também fica disponível está semana nas seguintes cidades:

Caxias do Sul (RS);

Feira de Santana (BA);

Jundiaí;

Ribeirão Preto;

Sorocaba;

Piracicaba;

Bauru;

Bragança Paulista (SP);

Macapá (AP);

Regiões do Vale do Ipojuca (PE);

Entorno de Brasília (DF).

Leonardo Japur, diretor de estratégia e novas categorias da 99, afirma, que durante o primeiro mês da modalidade, a porcentagem cobrada dos motoristas será de 0,99%.

COMO SOLICITAR O 99NEGOCIA

O passageiro deve acessar normalmente o app da 99 e colocar o endereço de destino;

Em seguida, o 99Negocia vai aparecer entre as opções disponíveis com um valor sugerido;

Neste momento é permitido ao passageiro alterar o valor caso queira fazer uma oferta diferente;

Após a confirmação, o motorista é notificado e pode fazer uma contraproposta;

Se não houver acordo, o passageiro pode solicitar outro veículo.