Versão anterior do texto "'Ninguém sabe o que aconteceu com a Americanas', diz Luiza Helena, do Magalu" citou a Lojas Cem como uma das varejistas que a empresária Luiza Helena Trajano já viu quebrar. A companhia mencionada pela empresária é a Casa Centro, que faliu em 1997. A Lojas Cem continua operando. O texto original já foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

Tags:

Correção