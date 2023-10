SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede Magazine Luiza coloca no ar neste domingo (29) sua campanha para a Black Friday deste ano. O lançamento da "Central Black das Black" será no programa Domingão com Huck, da Globo, e será apresentado pela Dona Déa Lúcia, uma das anfitriãs das ações de marketing programadas para este ano.

Até o dia 24 de novembro, ofertas antecipadas serão colocadas em circulação sob o selo "agora ou nunca". O comercial da Magalu não abre quantos itens estarão com preços especiais para a data de promoções do varejo para evitar a concorrência.

No domingo, porém, Dona Déa deverá apresentar três ofertas durante a central -uma é de um smartphone, a outra, de uma televisão de tela grande. Dona Déa é mãe de Paulo Gustavo, ator, diretor e humorista que morreu em 2021, vítima da Covid-19.

A estratégia da rede para este ano será multiplataforma e, segundo Silvia Machado, diretora de marketing da Magalu, será a maior campanha já realizada pelo grupo e de maior alcance em número de potenciais consumidores.

O público mais conservador e um pouco mais velho deverá ser afetado pela TV aberta e também pelas ações em lojas físicas. Vendedores da rede, os chamados "magalocais" recebem incentivos (financeiros, além de engajamento) para gerar conteúdo em redes sociais e trazer a clientela para loja.

Nos espaços físicos, caixas surpresas e brindes estão previstos para receber o comprador mais analógico às sextas-feiras, a partir da próxima semana. Para o público mais jovem e conectado, a rede fechou com youtubers e influenciadores.

Igão e Mitico, como são conhecidos Igor Cavalari e Thiago Marques, os apresentadores do PodPah, comandarão o primeiro "podcommerce", uma variação dos livecommerce, as ações de vendas em transmissões nas redes.

Na noite de 23 de novembro, o canal PodPah ficará cinco horas no ar, via YouTube. Cinco estúdios serão usados durante a ação. Diogo Defante, do Rango Brabo (que integra a grade do Podpah), e Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, são alguns dos convidados.

Segundo Silvia, a escalação completa ainda será divulgada. A rede prevê a apresentação de ofertas em segunda tela.

A estratégia do Magalu para a BlackFriday atende todo o ecossistema da rede e vale também para Época (cosméticos e beleza), Kabum (tec e games) e Netshoes (tênis e artigos esportivos).

O fio que deve amarrar todas as ações, segundo a diretora de markenting, é o mix de entretenimento e ofertas, a exemplo dos shows promovidos em ano anteriores.

As demais redes sociais também terão ações de divulgação de ofertas. A Lu, assistente virtual alçada a influenciadora digital, "produzirá conteúdo" sobre as promoções durante todo o mês.

A Magalu busca ocupar um espaço deixado pela Americanas, que era conhecida pela forte presença digital, a realização de livecommerces e muitas ações com influenciadores. A Americanas está em recuperação judicial desde o início do ano, após uma crise contábil bilionária ser tornada pública.