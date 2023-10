SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal pagará R$ 643,3 milhões em restituição do Imposto de Renda 2023 nesta terça-feira (31). O dinheiro cairá na conta informada pelos contribuintes que saíram da malha fina deste ano ou de anos anteriores. Também há pagamento por Pix.

Serão contemplados 354,5 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. A consulta ao lote foi aberta na última terça (24). Ela é feita pela internet, no aplicativo ou site da Receita.

Do total, R$ 427,3 milhões são para os contribuintes que têm prioridade legal, sendo 6.106 idosos acima de 80 anos, 54,4 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.491 com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, 16,9 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e 119 mil que não possuem prioridade legal, mas que receberão antes por terem feito a declaração pré-preenchida ou escolhido o Pix como forma de pagamento.

Foram contemplados ainda 151,6 mil contribuintes não prioritários.

Neste ano, seis em cada dez contribuintes que caíram na malha fina tiveram a declaração retida por falhas nas deduções. Os erros podem envolver tentativa de deduzir despesas não permitidas por lei, divergência de valores entre paciente e médico ou falta de comprovação do gasto.

Segundo dados da Receita, 1,4 milhão de contribuintes caíram na malha fina, o que representa 3,1% do total. Dentre os principais motivos estão deduções erradas, omissão de rendimentos e diferença entre o imposto declarado pelo contribuinte e o informado pela fonte pagadora, entre outros.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO

A consulta é feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte precisa informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela.

Por essa consulta mais simples, o sistema não informa o valor da restituição, mas para quem entrar no lote aparecerá que o pagamento será feito no dia 31 e a forma indicada pelo contribuinte para depósito, se conta bancária ou Pix.

A Receita informa que disponibiliza ainda o aplicativo para tablet e celular no qual é possível consultar diretamente a liberação da restituição, além de situação cadastral de uma inscrição no CPF, por exemplo.

A consulta feita pelo Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco, é mais completa. Para isso, é preciso ter senha gov.br nível prata ou ouro. Veja o que fazer:

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br"

Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

Depois, digite a senha e vá em "Entrar"

Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"

COMO SABER SE CAÍ NA MALHA FINA?

Para saber se caiu na malha, o contribuinte deve consultar o extrato da declaração, no Portal e-CAC, ver se há erro e corrigi-lo o quanto antes para receber os valores. Se cometeu erro, só recebe os valores ao corrigi-lo. Além disso, irá para o fim da fila de pagamentos.

Ao entrar no e-CAC, o contribuinte deve acessar "Meu Imposto de Renda", do lado esquerdo da tela, em "Serviços em Destaque". Na página seguinte, aparecerão todas as declarações enviadas. Na 2023, se houver erro, haverá a informação de que há pendência de malha.

Do lado direito, em "Serviços do IRPF", o consumidor poderá clicar em "Pendências de Malha". Lá, será informada a falha na declaração, que deverá ser corrigida pelo contribuinte ao enviar uma declaração retificadora.