BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira (31) que o trabalho no banco é como desviar de antas, devido à quantidade de problemas que ele precisa enfrentar.

"Hoje eu escrevi um artigo na Folha de S.Paulo sobre isso: 82% do crédito do BNDES não tem subsídio [...]. O problema do BNDES não é você matar um leão por dia, é desviar das antas, ter que o tempo inteiro estar muito atento, porque os problemas estão sempre presentes", afirmou.

A declaração aconteceu durante debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado acerca da Coalizão Verde e questões socioambientais.

No artigo citado por ele, o Mercadante afirma que "82% das operações realizadas entre janeiro e setembro de 2023 foram realizadas com base em taxas de mercado (Selic, TLP, taxa pré-fixada e captação internacional); ou seja, sem subsídios".

Foi uma resposta a um editorial da Folha de S.Paulo ("Volta ao passado", 27/10), que criticou o reescalonamento dos pré-pagamentos do banco à União como suposta volta ao passado de subsídios excessivos.